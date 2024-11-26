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▲啦啦隊女神林襄更是已經從香港回到台灣，率領啦啦隊「小龍女」現場熱舞表演。（圖／NOWnews攝影中心）

▲台北市長蔣萬安現身現場致詞。（圖／NOWnews攝影中心）

▲見面會現場擠得水泄不通。（圖／NOWnews攝影中心）

中華隊成功以4比0完封日本隊，奪得世界棒球12強賽冠軍，昨（25）日球員們凱旋歸來，今日更是舉辦「英雄大遊行」大肆慶祝，吸引大批球迷前往朝聖。晚上味全龍球員吉力吉撈．鞏冠、李凱威、張政禹、陳冠偉、林凱威現身大巨蛋下沉式廣場，參加台北市政府舉辦的「與味全龍選手見面會」，球迷擠爆現場，啦啦隊女神林襄更是已經從香港回到台灣，率領啦啦隊「小龍女」現場熱舞表演，張政禹更喊：「明年我還想再看到味全龍把台北市塞滿的畫面。」掀起現場一陣歡呼。林凱威受訪時透露，自己在得知入選國家隊時很開心，在消息宣布前他就有聽到風聲，所以當下沒有很意外，「拿到冠軍之後發現這一切好不真實，很開心能參與到其中。」陳冠偉也表示，在每次比賽中他都不斷的去學習新東西、不斷去嘗試，這次奪下冠軍，看到很多球迷為他應援他也覺得很不可思議，「看到那麼多球迷為我們歡呼很感謝。」球員們下午才剛參加完「英雄大遊行」，接受全台灣球迷歡呼，張政禹去年也有參加遊行，被問起兩年的差別，他也直言：「一樣很多球迷，但這次集結所有球隊的球迷，兄弟象、統一、富邦、味全龍，明年我還想再看到味全龍把台北市塞滿的畫面。」一語剛出，立刻掀起全場掌聲，他透露，他們打進冠軍賽時其實已經沒壓力，因為他們的目標只是進大巨蛋，「很幸運，很感謝教練讓我下場去盡一份心力。」李東霖也坦言，擔任味全龍那麼久的訓練員，其實不管比賽大小都沒有太大的差異，「大家的共識是一樣的，大家合作的意識都非常強烈，最印象最深刻是身邊的球員，每個賽季都一起合作，感謝球員非常知足，讓我工作非常輕鬆。」防護員許周博被問到什麼契機加入中華隊，「從明星賽開始就知道可能會進去，就是把自己準備好，在選手訓練之前把自己準備好，讓他們可以積極發揮，選手那麼努力拿到世界冠軍真的不容易。」最後球迷們也一起高喊「Team Taiwan」，現場熱血沸騰。