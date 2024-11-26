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▲伍佰28年前發行的經典歌曲〈挪威的森林〉，如今再度吸引網友朝聖。（圖／滾石唱片 ROCK RECORDS）

世界棒球12強賽圓滿落幕，中華隊一路過關斬將，最後成功出演奪冠劇本，擊敗勁敵日本拿下世界第一，而帥氣的隊長陳傑憲也拿下本屆MVP、最佳外野手、最佳防守球員和打擊王等獎項，而粉絲也起底伍佰28年前的經典歌曲〈挪威的森林〉，指出裡面的歌詞「愛你的心超出的界線」正好和陳傑憲的名字有諧音哏，讓網友直呼根本神預言，大批球迷紛紛跑去朝聖歌曲MV。近期Threads上滿滿都是關於12強賽、中華隊的相關文章，不僅有許多球迷狂賀中華隊奪冠，更有網友大玩諧音哏，嗨喊：「只是愛你的心超出了『傑憲』！」讓其他粉絲笑翻，因為該句歌詞正是出自於伍佰28年前的經典歌曲〈挪威的森林〉，其中諧音不禁讓人聯想到陳傑憲的名字，而該則發言也釣出大批網友留言：「金曲獎最佳聲音留言獎」、「今日最有哏」、「這個太厲害了！」沒想到在12強賽事期間，許多球迷都紛紛朝聖伍佰〈挪威的森林〉的MV，直呼：「愛你的心超出了傑憲」、「我也是來朝聖的」、「為了傑憲跑來聽」、「為了台灣隊長再來聽一次」、「有人跟我一樣，是看了台灣隊長陳傑憲的突出表現，來聽這首歌的嗎？」、「愛你沒有傑憲！」、「中華棒球隊沒有界限！4：0恭喜中華隊拿下冠軍！」