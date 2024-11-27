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以色列正式同意與黎巴嫩政治軍事組織真主黨（Hezbollah）達成停火協議，意味中東緊張局勢緩解，美元指數進一步回落至106.8附近，亞洲主要貨幣兌美元也走揚，其中日圓兌美元升到152價位，新台幣兌美元今（27）日早盤也止貶回升破32.5元，一度來到32.455元。美國新當選總統川普公布新財長人選對沖基金專家貝森特 (Scott Bessent)，引發全球市場正面反應，投資者對其專業能力和穩健政策導向寄予厚望，穩定債市，美債殖利率下滑，美元從2年高點回落。雖然美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言將對美國幾個最主要貿易夥伴國加徵關稅，使投資人擔憂此舉恐引發貿易戰，歐股3大指數收低，美股則擺脫川普加徵關稅陰霾，4大指數多收高，其中道瓊工業指數和標普500指數收盤締新猷，加上傳出以色列正式同意與黎巴嫩政治軍事組織真主黨（Hezbollah）達成停火協議，意味中東緊張局勢緩解，美元指數進一步回落到106，目前在106.84附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從153.233進一步升至152.68元附近，韓元也從1397.45升至1391.92兌1美元，目前在1395附近震盪，離岸人民幣兌美元來到7.2561附近。至於新台幣兌美元今日早盤也止貶回升，一開盤就升破32.5元，以32.46元、升值5分開出，隨後進一步來到32.455元，目前在32.46元至32.465元震盪整理。