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▲▼孔劉（上圖右、下圖後）和徐玄振發想新的拍照姿勢，他一度站到女生後方比臉頰愛心。（圖／TVDaily）

▲孔劉（左）、徐玄振出席《一箱情緣》記者會。（圖／Netflix提供）

▲金東源（左起）、趙珆乾、鄭潤廈、徐玄振與孔劉等演員現身《一箱情緣》發布會。（圖／Netflix提供）

韓星孔劉、徐玄振主演Netflix影集《一箱情緣》昨（26）日在首爾舉辦上線記者會， 其他演員鄭潤廈、趙珆乾、金東源和導演金奎兌皆以全黑色系服裝出席，呼應該劇高雅、神祕、懸疑與幽暗等元素，即便如此，主持人要求飾演夫妻的徐玄振、孔劉比臉頰愛心手勢，在比完一輪動作後，調皮的孔劉覺得單純比愛心有點無聊，當場提議躲在徐玄振背後於對方臉龐比愛心，讓大家看到孔劉充滿逗趣和童心的一面，主持人笑說這將成為另一個比愛心的經典手勢。記者會現場問答，與預告呈現的黑暗、充滿壓力的感覺完全不同，所有演員與導演皆迫不及待分享劇中角色的內容與心境，徐玄振表示：「這是一個關於神祕行李箱與一場契約婚姻的故事，當中有很多細節，需要大家細細品味，可能要不只看一次，需要重新回看很多次才能理解到箇中含意。」孔劉接著說：「這部影集探討著人很多不同的面向，加上劇本有很多留白提供給演員發揮，導演也給我們很大的空間發揮！不瞞大家說，我自己也是徐玄振《又是吳海英》的粉絲，所以我也很期待能跟徐玄振一起對戲！」主持人打趣地說：「那現在是鬼怪v.s吳海英的互相較勁了！」孔劉分享拍攝趣事，預告中有一幕出現正元（角色名）裸身洗澡的背影，他自爆：「其實那時候的身材沒有很好，也沒有腹肌，在拍完之後，希望可以重拍，所以我又在短短兩週內極力控制了飲食，才是大家現在看到的模樣。」孔劉自己還更加碼TMI（Too Much Information），說自己在鏡頭上看起來是全裸，但實際上不是，惹得主持人和其他演員啼笑皆非。徐玄振與孔劉飾演一對為期1年的契約夫妻，被問及角色如何詮釋，徐玄振說：「她能感覺到孔劉的角色正元，會有很多時候不知道自己的情緒在哪裡，且因為正元這輩子只愛過原本的妻子書燕，所以讓正元對於其他人的愛是非常盲目的，所以當我的角色仁智進入到正元的生活中之後，正元的改變是顯而易見的。希望觀眾能夠看得出兩個關係的轉變！」孔劉聽完馬上看向徐玄振說道：「這也完全是我想說的！」並有默契地和徐玄振擊掌。記者會最後，演員們提醒全球觀眾，不要執著或糾結於劇中契約婚姻的設定，仁智與正元、書燕與志梧兩對伴侶之間的情緒轉換，與角色詮釋才是《一箱情緣》的看點，相信大家一定會對於其中的細節有很多的疑問與好奇，所以請大家多看幾次找到其中的脈絡。《一箱情緣》全劇共8集，11月29日於Netflix全球獨家上線。