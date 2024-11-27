英國王子哈利與妻子梅根自2018年結婚後一起挺過多次風波，更被外界譽為「童話般的婚姻」，沒想到近日夫妻倆被發現近3個月都是分開出席公開活動，更被拍到有搬家卡車出現在兩人位於美國的住處，猜測兩人已經分居一段時間。王室評論專家萊文指出，梅根近期低調的舉動，不免讓人懷疑是否在婚姻中觸礁。

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根據外媒《Rader》報導，哈利王子與梅根疑似陷入婚姻危機，兩人自8月共同出訪哥倫比亞後，已經有長達3個月的時間沒有同框，而是各自出席公開活動，更有人猜測這對夫妻已經進入分居狀態。

▲哈利王子與妻子梅根結婚後，宣稱卸下王室高級成員身分。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈利王子（右）與梅根（左）結婚後形影不離，這次卻反常地分開行動長達3個月。（圖／美聯社／達志影像）
萊文指出，哈利與梅根目前在往不同的方向發展，婚姻關係可能很難繼續維持。針對有媒體拍到有搬家卡車停在兩人家門口，他補充，自2018年結婚以來，夫妻倆幾乎形影不離，這次卻反常地分開行動長達3個月。

擺脫妻子影響　重回「親民王子」的形象

萊文續指，哈利與梅根近期在公開場合的互動確實與以往不同，其中梅根近期低調的行動，不免讓人懷疑婚姻中是否出現重大問題，而他也提到，哈利最近擺脫梅根對他的影響，重新展現過去「親民王子」的形象。不過上述傳言皆未獲得官方證實。

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