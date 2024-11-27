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▲近來2026年世界盃亞洲區第三輪資格賽在中國廈門舉行，但現場一名身穿日本隊球衣的球迷，遭大批民眾包圍怒罵是「漢奸」，甚至被要求脫下球衣。（圖／翻攝自微博）

世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）落幕，台灣以4:0擊敗日本奪下冠軍，寫下台灣首次在國際賽事中奪得冠軍紀錄。在賽事期間，台灣球迷自律的表現，給日本球迷留下了深刻印象，但在另一場於中國廈門舉行的足球賽，中國球迷因輸球而做出了無禮舉動，也在日本掀起大量討論，日本資深媒體人矢板明夫引用了網友的說法，指出「從球員跟球迷的表現來看，就能斷定他們（指中國跟台灣）絕對不可能屬於同一個國家」。矢板明夫在臉書上發文表示，最近日本社會非常關心的重要體育比賽有兩場，一場是11月19日在廈門舉行的足球世界盃預選賽，中國隊對日本隊。日本隊雖然以3比1贏得比賽，但在比賽前後，都受到了中方球迷強烈干擾。奏日本國歌的時候，在場的4萬多名中國觀眾還一起發出了噓聲。矢板明夫指出，在演奏對方國歌時應該要保持安靜以表示尊重，是足球比賽的常識，但中方觀眾幾乎沒有人遵守，「日本媒體拍到的影像中，有一個穿日本球衣的觀眾，被中方球迷圍繞叫罵，在警察的協助下才勉強脫困。」此外，在比賽過程中，中國球員在拚搶中多次不擇手段，甚至出現危及對方選手生命的惡意犯規行為。矢板明夫續指，此次比賽前後，都發生了中國球迷們聚在一起，焚燒日本國旗的事件。中國球迷的各種「無禮」行為，在日本社會中引起了廣泛的話題。矢板明夫表示，日本社會所關注的另外一場重要比賽，，是11月24日舉行的世界棒球12強的決賽，日本隊對台灣隊。「日本隊在主場以0比4的比分，輸掉了比賽。但台灣的選手和球迷的守時守禮的自律表現，給日方留下了深刻的印象。」矢板明夫指出，在比賽中，哪怕是台灣隊的攻擊時刻，只要時間一過了晚上10點，台灣應援團按照規定立即停止樂器演奏，僅以掌聲和口號替球員應援，展現了令人欣賞的紀律性。另外，台灣隊贏得勝利之後，在總教練曾豪駒帶領之下，球隊圍著投手丘，脫下帽子跟觀眾表達感謝，向其他球隊致意。矢板明夫也在文中提到了，雖然主辦方在球埸內為勝利球隊準備了祝賀酒會。但台灣隊考慮到東京巨蛋是日本的棒球聖地，謝絕了在巨蛋開香檳慶祝。台灣隊表現的謙卑精神，贏得了日本觀眾的尊重。矢板明夫在文末表示，看到有一位日本球迷在網路上的留言很有意思。他直言，「看到了和日本隊比賽的兩支隊伍的球員和球迷們的表現，我可以斷定，他們絕對不可能屬於同一個國家」。