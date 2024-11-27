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▲昨日台灣英雄現身遊行，不少球員也都拿出手機拍照錄影、直播。（圖／記者吳翊緁攝）

▲郭俊麟（右）告白陳冠宇（左），認為這很可能是兩人最後一次一起穿上中華隊戰袍了。（圖／郭俊麟Threads）

▲郭俊麟（左圖、右圖右）人在日本旅遊，還遇到前隊友山野邊翔（右圖左）。（圖／郭俊麟Threads）

中華隊在世界棒球12強賽中奪冠，精采表現振奮人心，昨（26）日球員也登上「台灣英雄遊行」花車，接受粉絲的熱情歡呼，不過眾多球員現身，卻未見資深投手郭俊麟的身影；原來他獨留日本休假旅行，沒有跟著隊員一起返台。郭俊麟昨日一早也突然在Threads上告白戰友陳冠宇，感性地說：「這有可能是我們最後一次起再穿上CT了吧」，很開心這次比賽可以再跟陳冠宇並肩作戰，陳冠宇見狀則立刻回覆：「有你真好」，可見兩人真的是交情深厚。郭俊麟這次比完賽後沒有跟中華隊一起返台，而是先留在日本旅遊，但昨日花車遊行時，郭俊麟也現身隊友及球迷的直播中，和大家一起打招呼，享受這個該屬於他們的榮耀。郭俊麟昨日也不忘發文感性向隊友陳冠宇告白，郭俊麟表示，他和陳冠宇代表國家隊一起打了很多場比賽，「這有可能是我們最後一次起再穿上CT了吧，很開心這次我們可以一起笑到最後，很棒的故事、很精彩的比賽，終於一起參與到冠軍、台灣金牌，辛苦了」。郭俊麟還統整他跟陳冠宇一起參加過的大型賽事，包含2011年末代世界盃、2014年仁川亞運、2015年第1屆12強賽、2017年經典賽、2024年第3屆12強，各大戰績都是他們的回憶錄。陳冠宇看到郭俊麟的發文，也立刻回覆隊友：「有你真好」。網友也紛紛留言感謝兩人的付出，「你們都辛苦了，雖然可能不再打國際賽，但中華職棒還需要你們，所以還是請繼續加油」、「中華隊有你們真的太好了」。而目前人在日本的郭俊麟，在逛淺草時還巧遇日職埼玉西武獅前隊友山野邊翔（山野辺翔），兩人一起比YA合照，臉上都掛著開心的笑容。還有網友提到中華隊接機發生的風波，開玩笑在郭俊麟照片下留言，「留在日本是對的…昨天回來真的是災難」、「我明白你為什麼不一起回來了」、「我是覺得最幸運的是，還好你沒跟著回來」。32歲的郭俊麟因為這次比賽優秀的表現，IG粉絲追蹤人數也突破10萬大關，目前他效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊，和「台灣隊長」陳傑憲、潘傑楷都隸屬同一隊。郭俊麟曾在2014年獲選為21U世界盃棒球賽的最有價值球員，也曾到日職打球，直到2020年才回到台灣，先待富邦悍將才轉到統一獅，球齡算是相當資深。