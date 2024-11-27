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今（27）日有媒體報導指出，民眾黨主席柯文哲發現違法提領1000萬元用以成立眾望基金會，加上由木可公司的收受的4000餘萬元政治獻金也被侵占，柯文哲公益侵占金額逾5030萬元。對此律師黃帝穎表示：克文哲涉犯兩大罪，首先是收賄沈慶京逾4000萬元，是《貪污治罪條例》最重無期徒刑「違背職務收賄罪」，此外謝國樑坦承捐款200萬元給民眾黨，錢竟進到柯私帳，而侵占罪為5年以下徒刑，但一罪一罰，侵占一筆構成一次犯罪，《刑法》規定數罪併罰最重30年徒刑。黃帝穎表示，柯文哲億元不法所得涉犯兩大犯罪，首先是柯文哲收賄沈慶京逾4000萬元是《貪污治罪條例》最重無期徒刑「違背職務收賄罪」，朱亞虎認罪行賄，獲得200萬元具保停押，朱亞虎認罪範圍應不只之前坦承的210萬元，否則條件相同，應是維持聲請延長羈押，因此，朱亞虎能獲得檢方同意交保，行賄證詞應有所突破。黃帝穎也說，近10年來各級法院的貪污判決，只要有行賄被告認罪，收賄被告均判有罪，無ㄧ例外。柯文哲收賄沈慶京逾4000萬元金流遭掌握，又有朱亞虎認罪行賄，柯文哲「違背職務收賄罪」，處10年以上徒刑，最重無期徒刑。其次是柯文哲侵占逾6000萬元政治獻金等犯罪所得，黃帝穎說，基隆市長謝國樑公開坦承捐200萬元給民眾黨，竟然錢進到柯文哲私帳，類似款項被柯文哲挪用或私用逾6000萬元，侵占罪為5年以下徒刑，但一罪一罰，侵占一筆構成一次犯罪，刑法規定，數罪併罰最重30年徒刑。