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▲▼林昱珉、陳傑憲都特別被日本電視台點名為值得注意的球員。（圖／記者葉政勳攝）

▲吉力吉撈．鞏冠被封為「全壘打藝術家」。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在2024世界棒球12強賽中奪下首冠，終止日本27連勝、連霸冠軍，超狂成績讓台灣人興奮不已。而先前中華隊在進入冠軍賽時，日本電視台就特地製作短片介紹「歷代最強台灣」，一路過關斬將地闖進決賽，還提到林昱珉、陳傑憲及吉力吉撈．鞏冠3名值得注意的球員，超熱血的旁白及音樂瞬間點燃氣氛，也讓4.5萬名網友笑噴直呼：「不愧是聲優大國」、「好像在介紹大魔王」。日語教學粉專「何必日語教室」25日在臉書粉專分享短片，主題為「棒球冠亞軍戰之前日本電視對台灣的球隊介紹」，只見日本電視台以「歷代最強台灣」介紹，本屆12強中華隊以強力的投手群為主軸，在初賽時以第二名闖關成功，與美國複賽對戰時，搭配中華隊接連轟出安打、陽春砲的畫面，旁白用低沈的聲音嘶吼不只如此，短片還特別提到，值得注意的是，「獲選為大聯盟百大新秀的年輕左投，他將與日本打擊群一決勝負！」在打擊方面，則是由畢業於日本高中的，至今為止敲出全體最高打擊率，另外還有最後短片旁白以中華隊視角預告：果真最後中華隊奪下第一個冠軍，阻擋了日本連勝，讓該支影片莫名成為中華隊奪冠的熱血紀錄片。目前該影片已累積超過4.5萬人按讚、7000人分享，台灣網友們紛紛笑噴回應，「料理東西軍風格的台灣隊介紹，我們變成反派角色超好笑」、「好像在介紹大魔王」、「吉力吉撈那邊，好像哥吉拉要出來摧毀東京了，笑翻」、「這旁白口氣我以為是在看全員逃走中／戰鬥中」、「我都以為我在看摔角了XD」、「不愧是聲優大國」。