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路透社報導，黎巴嫩公共工程暨交通部長哈米耶(Ali Hamieh)表示，以色列26日晚間首次攻擊黎巴嫩北部與敘利亞的3處邊界關卡。在以色列發動襲擊之前不久，美國總統拜登(Joe Biden)才剛宣布，一項停火協議將從當地時間27日凌晨4時(台灣時間10時)開始生效，藉此停止黎巴嫩武器團體真主黨(Hezbollah)與以色列之間的戰鬥。哈米耶表示，目前還不清楚道路是否因為這場攻襲而被阻斷。以色列最近幾週對黎巴嫩東部邊界關卡的空襲，已經封鎖了當地那些進入敘利亞的通道。敘利亞紅新月會(Red Crescent)發表聲明說，在以色列針對這兩處關卡的侵略行動中，有1名志工喪生、另1人受傷，他們當時正在執行拯救傷者的人道工作。聲明指出，這項攻擊也對數輛救護車和工作點造成破壞。敘利亞國營電視台指出，以色列對阿里達(Arida)關卡站的攻擊造成18人受傷，其中有些人傷勢危急。至於敘利亞和黎巴嫩邊界的達布希耶(Dabousieh)關卡也遭到攻擊，並有人員傷亡通報。以色列軍方並未立即對此發表評論。更多中央廣播電臺新聞