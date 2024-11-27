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▲環保加碼抽！臺中購物節再加碼抽低碳好禮，最大獎可獲得電動機車1輛。（圖／環保局提供）

▲113年臺中市電動機車補助金額表。（圖／台中環保局提供）

台中購物節正如火如荼進行！台中市環保局呼籲，民眾趁機汰換老舊機車可享多重好康；一是，購物節期間購買電動機車，最高可獲得400組抽獎序號，同享多重中獎機會。二是符合補助資格，新購電動機車最高補助3千元至2萬5千元，淘汰老舊機車還有最高7千元至3萬元補助，怎麼說都划算。環保局長陳宏益表示，台中購物節於10月底開跑，今年有超過萬家業者響應購物節，推出各式優惠活動，只要在「台中通暨購物節APP」，登錄10月24日至12月25日間於本市消費的發票或收據，消費滿500元就能自動參加抽獎活動，天天抽現金3千元、週週抽10萬元，還有百萬現金、百萬汽車，壓軸再抽精品好宅！環保局特別提醒，趁此台中購物節期間購買電動機車，不僅能同享多重中獎機會，若在合作店家購車，可獲得高達400 組的抽獎序號，增加中獎機會！此外，符合補助資格，再向環保局申請低碳排車輛補助，新購電動機車最高補助3,000元至2萬5,000元、淘汰老舊機車換購電動機車最高補助7,000元至3萬元，此外，本年度首度推出兒童專案，申請人育有12歲以下兒童可再加碼補助3,000元！環保局長陳宏益補充道，盧市長上任後推行低碳交通不遺餘力，近年亦持續佈建電動車充（換）電設施，祭出電動車免費停車（公有停車場或路邊停車格）、免牌照稅、免燃料費等優惠措施，鼓勵更多民眾改以低碳運具代步，進而降低整體碳排放量、維護城市空品。自107年至113年9月底，全市電動機車數量已突破10萬輛大關，從2萬3,060輛增加至10萬5,732輛，成長率358.5%為六都之冠，成長量8萬2,672輛則高居全國第2，顯見台中市正往低碳永續城市的目標邁進。欲申請113年度機車汰舊換新補助的市民，須於年底前完成老舊機車報廢、回收及購車，並於114年1月10日前完成申請，詳細補助規定請逕上「臺中ㄅㄨㄅㄨ網」，或撥打補助專線04-22201661、04-22289111分機66213諮詢，加入LINE官方帳號@pzb4753f亦有專人提供問答服務，歡迎市民朋友把握購物節購車良機！