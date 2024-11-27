我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普在第一次任期時，曾經與北韓領導人金正恩進行會面，寫下了歷史性一刻。而在第二任期即將展開的此刻傳出，川普團隊考慮再次與金正恩直接會談，以降低武裝衝突的風險。根據路透社報導，據知情人士透露，川普的團隊正在談論與金正恩展開直接對話的可能性，試圖透過新一輪的外交努力來降低軍事衝突的風險。消息人士表示，川普川普的多名團隊成員認為，藉由川普本人直接出面，在過去曾建立的關係基礎上接觸金正恩，是打破僵局的最佳方式。據悉，目前川普就相關政策討論尚未作出最終決策，計畫仍處於初步階段。川普過渡團隊未回應至相關置評請求。目前尚不清楚金正恩會做出何種回應，北韓在過去四年來忽視了美國總統拜登的對話邀約，且金正恩現已藉著擴大的導彈庫及與俄羅斯的密切關係而更加自信。北韓國營媒體在上週援引金正恩發表的講話稱，「我們已經在與美國的談判中走到了極限。」回顧川普第一任期的2017年至2021年之間，川普曾與金正恩舉行過三次會談，包括首次於2018年在新加坡舉行，其後於越南河內會面，以及2019年在北韓邊界板門店停戰村進行，這是首次美國現任總統踏入北韓領土。但儘管如此，這些會談未能取得具體成果。目前尚不清楚新一輪的外交努力將帶來何種結果。據消息人士透露，川普的初步目標是「重建基本接觸」，但進一步的政策目標或具體時間表尚未設定。同時，有知情人士指出，與中東及烏克蘭的緊張局勢相比，北韓問題可能會退居次要位置。報導指出，隨著川普將在明年一月重返白宮，他將再次面臨一個愈加緊張的北韓局勢，這與2017年的情況類似。其盟友預期，川普將正面應對這種氛圍。過去川普在競選時，暗示將採取與金正恩直接接觸的政策。他也已與金正恩的交情自豪，並曾表示，「我與北韓的金正恩關係良好，」美國對北韓擴大的核武及導彈計劃、對韓國的敵對言論以及與俄羅斯總統蒲亭的密切合作感到擔憂。預計這些議題將在拜登政府的交接簡報中向川普團隊提及。川普當選至今已過將近三周，但金正恩仍尚未對川普表達祝賀。