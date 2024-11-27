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▲今年率先實施高雄全家海神職業籃球隊、高雄鋼鐵人職業籃球隊，在2024-25賽季期間共開放26場次、超過15,000個優惠名額，提供學生「銅板價」。 (圖／高雄市運發局提供)

台灣代表隊近日在世界棒球12強賽奪下全球冠軍，高市府為鼓勵、培養下一代對體育賽事的興趣，擴大運動平權與可及性，推出國高中生50元銅板價看職棒職籃的優惠方案，並自今(27)日起開放預約。市長陳其邁表示，期盼能讓國高中生在念書之餘，也能在無負擔的情況下進場看球放鬆，為喜愛的球員加油，培養看球賽成為生活日常。只要是高雄市國、高中生，凡符合資格且線上預約或現場購票成功者，就能以銅板價50元進場觀看高雄在地全家海神職籃、高雄鋼鐵人職籃、台鋼雄鷹職棒的主場球賽。今年度配合球隊賽季，率先實施高雄全家海神職業籃球隊、高雄鋼鐵人職業籃球隊，在2024-25賽季期間共開放26場次、超過15,000個優惠名額，提供學生「銅板價」進場享受籃球賽事；明年度台鋼雄鷹高雄主場賽事也將加入優惠方案，鼓勵年輕學子親臨球場，感受現場看球的激情與魅力。陳其邁指出，高雄是中華職棒台鋼雄鷹與職業籃球全家海神、鋼鐵人的主場城市，市府與一卡通公司、職業球隊合作共同推出50元看球優惠，期盼能讓國高中生在念書之餘，也能在無負擔的情況下進場看球放鬆，為喜愛的球員加油，培養看球賽成為生活日常。運發局長侯尊堯指出，活動網頁預約系統將於11/27上午10時起開放26個場次預約，持有一卡通數位學生證記名卡者，可於活動網頁線上預約，每張數位學生證每場次僅可預約1次，最多可預約5場次，每場次預約均需輸入學生證號與身分證後四碼進行驗證。預約成功者將收到電子郵件確認信，屆時前往預約場次並出示一卡通數位學生證記名卡，即可以50元的優惠價，現場付款購買原價為300至350元的職籃球票，預約額滿即截止；若所使用的一卡通數位學生證為非記名卡，或是未採用數位學生證者，可持該校發行的實體學生證件，於各場次當日至現場購票，數量有限售完為止。侯尊堯說，首場開放預約場次是高雄鋼鐵人隊12/7在高雄流行音樂中心海音館所舉辦的開幕戰，這也是職業籃球運動賽事首次進到海音館舉辦，體育運動結合流行音樂文化的嶄新體驗，相信也將為球迷帶來耳目一新的視覺饗宴。因應票務系統作業需求，除12/7-8日高雄鋼鐵人隊的海音館場次開放預約至12/6之外，其餘各場次將於該賽事一周前截止預約。侯尊堯提醒，高雄鋼鐵人隊自12/7起的12場高雄主場賽事共開放3471個名額，包括12/7-8於海音館，以及2025年1/4-5、1/11-12、3/1-2、4/5-6、4/12-13於雄中體育館。高雄全家海神隊則為12/14起的14個場次共12,200個名額，即12/14-15、12/18、12/20、12/22、1/11-12、1/15、1/18-19、3/8-9、4/26-27於高雄巨蛋，以上各場次因應場地容量限制，所開放的優惠名額各有不同，約在200至900個之間。