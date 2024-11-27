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媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡各重判1年6月。國民黨立委王鴻薇今（27）日與張淑娟召開記者會，張淑娟透露，周玉蔻知道自己官司要輸時，還約她喝下午茶，「手寫信中居然說仰慕我、要給我做節目」，痛斥周當初在電視節目上潑糞時，「周玉蔻的媒體強暴了我，這場下午茶我怎麼喝？」張淑娟今天在王鴻薇，以及律師吳漢成陪同下在立法院召開記者會。吳漢成呼籲，周玉蔻以及蔡玉應真正視法院判決，放棄上訴，為自己行為負起責任。張淑娟於記者會中先是提及，自己要跟每一雙溫暖的手道謝，台灣霸凌事件出不窮，「勞動部的輕生員工讓我也是很心疼，我從2022年被霸凌到現場，當初跟王鴻薇求助時還不認識她，她還是個議員而已；我一口氣活到現在，謝謝每個為我加油的人」。張淑娟更哽咽說到，要不是有這些支持者，自己活不到現在，「我父母還在世的話，承受不了，這是一個很慘痛的經驗，不要再有下一個被霸凌者。」張淑娟強調，這是電視媒體集體霸凌事件，周玉蔻在節目上說的人證物證都被檢察官打臉，這些都有文字、電視截圖，全都是犯罪證據，「當我兩年前提出聲明稿時，他們明明也可以踩剎車卻選擇拒絕，逼得我去按鈴提告。」張淑娟更透露，周玉蔻在法庭上一直跟她道歉，先前知道自己打官司要輸時，還跑來要求和解、約喝下午茶，「手寫信中居然說仰慕我、要給我做節目，我直接跟律師說我不要和解。」她認為，當初在電視節目上潑糞時，「周玉蔻的媒體強暴了我，這場下午茶我怎麼喝？」張淑娟語帶哽咽再次感謝支持者，「當你被說成衣服脫光跟人上床滾床單，是多大的羞辱！」周玉蔻享受的大富大貴，是靠別人的命換來的，不要說完道歉明天繼續霸凌別人，去牢裡反省吧。