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2024年世界棒球12強賽，中華隊在冠軍戰擊敗日本隊，拿下首座冠軍獎盃，締造國家隊歷史新篇章，讓全台民眾為之瘋狂，有民眾希望500元鈔票換成台灣英雄，行政院長卓榮泰今（27）日受訪說，大家所期待紀念性的方式都還可以討論，目前還未定案，「很快可以跟大家報告政府決定如何。」對於民眾反映500元鈔票改放台灣英雄一事，卓榮泰表示，大家還在非長興奮心情下，這樣的討論來自民間，政府有聽到了各方的意見，除了昨天一整天安排很多慶祝活動外，最重要的是如何保存國家棒球實力，繼續爭取更好的成績。卓榮泰說，大家期待紀念性方式，現在都還可以討論，目前還沒有定案，紙鈔是非常直接的想法，央行也有其想法與態度，還沒有討論，「很快可以跟大家報告，政府決定如何」，重申最重要的是下次國際賽事繼續拿到更好的成績，這才是政府最積極想做的事。