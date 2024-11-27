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台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，認定前台北市長柯文哲及副市長彭振聲，涉嫌配合威京集團給予京華城容積獎勵20％，圖利威京集團獲不法利益逾111億元，向台北地院聲請扣押鼎越開發公司，京華城改建案現址土地獲准，但鼎越公司不服，提出抗告，經高院發回更裁，北院二度裁准檢方聲請，鼎越昨（26日）再度抗告，今（27）日上午，抗告卷證已由北院轉送高院審理。北檢今年8月，發動搜索約談，認為柯文哲、彭振聲與威京集團主席沈慶京等被告，共同涉犯圖利等罪嫌，3人至今仍在押，檢方估算京華城案違法給予的20%容積奬勵，價值高達台幣111億7023萬元6000元，屬應予沒收的犯罪所得，向法官聲請扣押京華城所有土地，但鼎越開發公司於10月16日提起抗告，10月23日高等法院將原裁定撤銷，發回重裁。台北地院再度裁准。鼎越不服，已於昨（26）日下午提起抗告。據高院先前發回更裁理由指出，檢方雖認為柯文哲與時任台北市副市長彭振聲，涉嫌圖利京華城公司、違法核准容積率獎勵20%，但鼎越公司主張具有獨立法人格，與京華城公司互不隸屬。而北院裁准扣押的理由，沒敘明本件扣押聲請有何「必要性」、為何認定鼎越開發是取得犯罪所得的第三人，應由北院更裁並妥適說明。高院指出，縱依檢察官聲請意旨，認本案犯罪嫌疑人柯文哲、彭振聲為京華城公司實行圖利違法行為，然京華城公司與鼎越公司各具法人格，鼎越公司何以屬於刑法第38條之1第2項第3款所稱，取得犯罪所得之第三人，原裁定未妥適說明其認定之理由及依據，亦有違誤，因此鼎越公司提起抗告為有理由，故將原裁定關於此部分撤銷發回。