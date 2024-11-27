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▲據調查6項結果，投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨5項分項指標下降，其中以未來半年購買耐久性財下降最多；物價水準則是唯一上升指標。（圖／中央大學提供）

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日消費者信心指數（CCI）總指數為75.49點，與上個月比較下降1.57 點。根據調查，6項結果下降，唯有「物價水準」一枝獨秀，上升0.02點，與去年同期上升13.4點，達到41.79點，仍舊呈現悲觀，顯示仍預期未來物價會上揚。據調查6項結果，投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨5項分項指標下降，其中以未來半年購買耐久性財下降最多；物價水準則是唯一上升指標。而在絕對水準方面，國內物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、國內就業機會及投資股票時機呈現悲觀，僅有購買耐久性財貨則是呈現比較樂觀。此外，購買房地產時機指標方面，本月調查結果為100.39點，與上月的調查結果相較下降4.28點。中央大學台經中心執行長吳大任說明，物價水準雖然是唯一上升指標，但是只有上升0.02點，幾乎可說持平，統計上可以說幾乎沒有變化，再加上絕對值41.79點，距離100點以上感到有信心仍有相當距離，所以認為物價會上漲的人還是相對多數。另外，他表示，這次投資股票時機指標下降與美國大選總統當選人川普當選息息相關，尤其川普宣布上任後要對各國課稅，也對於台灣有各種不友善發言，而股市最擔心不確定性，這也呈現在信心指數下滑。至於未來半年購買耐久性財下降4.59點，吳大任說，搭配購買房地產時機指標下降4.28點，達到100.39點，相當於接近翻悲觀臨界點，也是2020年9月以來新低，顯示這次還是房地產對耐久性財影響比較大，評估房地產信心日益減少，主要還是受到各大銀行房貸水位吃緊，央行信用管制的原因次之。