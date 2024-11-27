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▲衛福部113年度防疫頒獎典禮，由衛福部疾管署長莊人祥頒獎予臺南市市場處長王俊博。（圖／南市府提供）

▲市場處成立登革熱聯防小組，定期前往轄管公民有市場進行巡檢，自112年6月起至113年11月止，累計巡檢逾18,520場，查獲34,843個積水容器。（圖／南市府提供）

臺南市去(112)年6月發生登革熱本土疫情，疫情期間，臺南市市場處積極投入防疫工作，全面啟動各項措施，更自製天溝棒落實每週巡檢，較難查巡得天溝。市長黃偉哲強調，傳統市場為第一線防治，市場處人員積極參加環保局施藥人員講習訓練，至今已有43名員工取得合格證書，提前部署施藥儲備人力，以應對確診足跡或雨後消毒藥劑失效等突發狀況。經發局長林榮川表示，市場處成立登革熱聯防小組，定期巡檢，自去年6月起至今年11月止，查獲3萬4843個積水容器。相關成果獲南市府推薦及衛生福利部審議下，榮獲113年度「防疫績優公務類團體獎」。由於天溝位置較難巡檢，更自製天溝棒落實每週巡檢，即時投藥防治，自今(113)年4月至11月，已完成1,472場巡檢。針對較難清理的水溝和天溝淤積，自112年起委外進行定期清淤作業，截至113年已完成78場。另於112年登革熱疫情嚴峻期間，市場處與登革熱防治中心及疾管署南區管制中心合作，於熱區公民有市場及夜市懸掛監測型誘蟲器，每日監測捕獲成蚊數，列表追蹤，並提供相關數據予衛生專家進行研究，結合基本作業及科技方式，落實相關防治作業。林榮川表示，市場處成立登革熱聯防小組，定期前往轄管公民有市場進行巡檢，自112年6月起至113年11月止，累計巡檢逾18,520場，動員逾21,371人次，查獲34,843個積水容器。市場處亦委託專業消毒廠商每月進行公有市場例行消毒，並視情況於疫情爆發時新增公民有市場消毒次數，112年起至113年11月止，累計已消毒3948場。市場處處長王俊博進一步表示，傳統市場人流密集，出入頻繁，存在一定的傳播風險。為防止登革熱疫情擴散，市場處持續推動並落實各項防疫措施，並取得良好成效，相關創新及實施成果得到了市府衛生局的推薦，並經衛福部審議通過，最終榮獲113年度防疫績優公務類團體獎。