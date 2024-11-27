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▲A5和牛搭配綿密鮮奶吐司上的獨特吃法，贏得饕客好口碑。（圖／台中大遠百提供）

▲「季樂」插旗台中大遠百，看好後市，將在台中各大百貨展店。（圖／台中大遠百提供）

主打奢華平價的鐵板燒品牌「季樂」，25日插旗台中大遠百熱鬧開幕。季樂以昭和時代的用餐氛圍及四季韻味的鐵板料理聞名，歡慶新店開幕推出豪華「A5 和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，每人花不到1000元就能品嘗高檔海陸雙拼極致美味。雙人套餐售價1699+10%服務費，平均每人1000元有找，就能吃到頂級日本A5和牛、鮮美黃金龍蝦及活鮑魚等高檔食材，親民價格成了季樂吸客利品，首日開幕即吸引滿座客人。看好後市，業者已規劃將在廣三SOGO、中友及LALA PORT等百貨公司繼續展店。「季樂」不僅是餐廳裝潢重現照和時代的獨特魅力，每一道菜餚也充滿了四季韻味。師傅以春、夏、秋、冬四季為靈感，精心挑選當季新鮮食材。除了用餐的視覺和味覺盛宴，季樂還提供自助吧無限供應，以實惠價格帶給顧客最大享受。季樂打破高端料理的價格壁壘，讓極致美味不再是少數人的專利，一般大眾也能無負擔享受。以四季食材、日本A5進口和牛、香煎純鮮奶吐司，以及超值加購高級海鮮等四大亮點，讓季樂快速在市場上脫穎而出，成為消費者心中物超所值的鐵板燒品牌。此外，季樂也是少數僅需288元即可品嚐頂級日本A5和牛的鐵板燒品牌，真正實現和牛自由。除了和牛、龍蝦等高檔食材，季樂在菜色配置也顛覆一般鐵板燒作法，例如將A5和牛搭配綿密鮮奶吐司上吃法，吐司吸收濃郁肉汁，入口香氣撲算外，少了油滋滋膩味，獲得饕客不少掌聲。季樂的另一亮點，選用了優質的台梗九號米，每一口米飯的口感Q彈、粒粒分明，加上濃郁適中的味噌湯，讓大胃王客人很滿意。