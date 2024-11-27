我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊擊敗日本，成為2024年世界12強賽冠軍金牌隊伍。（圖／記者葉政勳攝）

▲日本隊在金牌戰輸給中華隊終止在國際賽27連勝的成績，也痛失金牌，球員們在頒獎典禮上都面色凝重。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽冠軍由中華隊奪下，當時許多台灣球迷前進東京巨蛋支持應援，讓中華隊球員在現場感受到莫大鼓勵。對此，就有一名身在冠軍賽現場的網友分享，在中華隊取得勝利之後，坐前方的日本球迷激動地透過手機翻譯寫下：「因為想復仇，所以請贏得WBC預選，來年這裡再見吧！」激似熱血動漫的情節，讓他忍不住直呼這根本就是「台日野球少年的約定」。一名網友在Threads上發文分享，他前去東京巨蛋觀賞12強冠軍賽，在中華隊成功奪冠後，坐在前排喊整場的日本球迷突然回過頭，很激動地用手機翻譯打上：讓原PO直呼：「這是什麼熱血動漫的對話嗎？台日野球少年的約定。」另外，原PO也分享另一名日本球迷的趣事，當時林安可的界外全壘打重播確定是界外時，台灣球迷都在大聲惋惜，這時對方回頭用日文說：「不好意思餒！」映照出台日球迷在冠軍賽當下的互動仍相當有愛。貼文一出，超過9.5萬人前來按讚，網友們紛紛感動地喊，「熱血少年的經典台詞：我不允許你輸給其他人」、、「日本熱血野球男孩真可愛，但我們好像已經不小心喚醒了什麼可怕的東西」、「熱血到不行，雞皮疙瘩都起來了」、