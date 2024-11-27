我是廣告 請繼續往下閱讀

捷克隊超用心！在世界12強棒球賽的預賽開打前，，捷克國家隊曾來到台灣進行自辦熱身賽，幫助中華隊為正賽預備，最終也在冠軍戰擊敗日本，拿下台灣史上首座3大國際賽冠軍，成為實質的世界冠軍。捷克隊在比賽中展現堅強實力，讓台灣選手找回手感，總教練曾豪駒首戰賽後也表示：「大家有一段時間沒有去做比賽，主要讓大家習慣一下比賽張力，雖然結果是平手，但是選手有透過比賽慢慢掌握到節奏。」在中華隊奪下冠軍當日，，寫道：「台捷友好！」、「謝謝你們剪接的影片，非常感人」、「謝謝你們來台灣幫忙熱身賽」、「我愛捷克」、「有一天我要去捷克玩」等。