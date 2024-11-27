捷克隊超用心！在世界12強棒球賽的預賽開打前，，捷克國家隊曾來到台灣進行自辦熱身賽，幫助中華隊為正賽預備，最終也在冠軍戰擊敗日本，拿下台灣史上首座3大國際賽冠軍，成為實質的世界冠軍。最讓人感動的是，在中華隊拿下冠軍後的隔日，捷克隊透過官方社群平台，發布了一部自製的中華隊奪冠恭喜影片，讓眾多網友都在底下留言狂喊：「台捷友好！」
遠道來台進行交流賽 成為中華隊奪冠助力
在12強賽的官辦熱身賽開打前，曾參與2023年經典賽的捷克國家隊，在11月初特地來到台灣，和中華隊進行自辦熱身賽，拿下1和1敗的成績。捷克隊在比賽中展現堅強實力，讓台灣選手找回手感，總教練曾豪駒首戰賽後也表示：「大家有一段時間沒有去做比賽，主要讓大家習慣一下比賽張力，雖然結果是平手，但是選手有透過比賽慢慢掌握到節奏。」
在中華隊奪下冠軍當日，捷克隊在官方社群平台發出和中華隊的合照，並祝賀台灣拿下冠軍，甚至，還轉發總統賴清德的祝賀貼文。
最令台灣球迷感動的，是捷克隊竟然自製台灣的奪冠影片，其中包含交流賽、總冠軍戰片段，並以隊長陳傑憲喜極而泣的片段做為結尾，讓網友紛紛留言叫好，寫道：「台捷友好！」、「謝謝你們剪接的影片，非常感人」、「謝謝你們來台灣幫忙熱身賽」、「我愛捷克」、「有一天我要去捷克玩」等。
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在12強賽的官辦熱身賽開打前，曾參與2023年經典賽的捷克國家隊，在11月初特地來到台灣，和中華隊進行自辦熱身賽，拿下1和1敗的成績。捷克隊在比賽中展現堅強實力，讓台灣選手找回手感，總教練曾豪駒首戰賽後也表示：「大家有一段時間沒有去做比賽，主要讓大家習慣一下比賽張力，雖然結果是平手，但是選手有透過比賽慢慢掌握到節奏。」
在中華隊奪下冠軍當日，捷克隊在官方社群平台發出和中華隊的合照，並祝賀台灣拿下冠軍，甚至，還轉發總統賴清德的祝賀貼文。
最令台灣球迷感動的，是捷克隊竟然自製台灣的奪冠影片，其中包含交流賽、總冠軍戰片段，並以隊長陳傑憲喜極而泣的片段做為結尾，讓網友紛紛留言叫好，寫道：「台捷友好！」、「謝謝你們剪接的影片，非常感人」、「謝謝你們來台灣幫忙熱身賽」、「我愛捷克」、「有一天我要去捷克玩」等。
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