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美國總統拜登今天宣布，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）接受由美法兩國斡旋的停火協議，協議將於27日生效。不過，這並不代表中東戰火停歇，以色列強調，若黎巴嫩違反協議，他們仍將展開反擊。根據美聯社報導，停火協議條件為先停止戰鬥兩個月，並要求真主黨結束在黎巴嫩南部的武裝，而以色列軍隊則返回邊界另一側。由美國領導的國際小組監督。不過，以色列表示，如果真主黨違反停火協議，將發動攻擊。同時，以色列軍方警告在黎巴嫩南部地區擁有家園的人們，命令他們撤離。以色列軍方發言人阿德拉伊 (Avichay Adraee) 表示，以色列國防軍仍部署在黎巴嫩南部境內的陣地上，禁止前往以色列國防軍下令撤離的村莊。不過，美聯社也提到，停火協議的實際執行仍然是一個大問號，且在雙方同意停火協議後不久，以色列最後一次空襲黎巴嫩首都貝魯特。CNN也對於休戰能持續多久提出質疑，以色列堅稱將對任何違反協議的行為採取軍事行動。這可能會重新引發衝突，使美國支持的外交努力陷入危險。倫敦皇家聯合軍種研究所 (RUSI) 安全研究高級副研究員海耶爾(HA Hellyer)告訴 CNN，真主黨與以色列可能達成的協議「對加薩毫無意義」。同時，以黎停火並不代表加薩走廊（Gaza Strip）停火，也不代表以色列與伊朗不時的飛彈互射會停止，目前以色列仍持續在加薩走廊與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交火。根據法新社報導，談到以黎停火協議，納坦雅胡今日表示，以色列政府準備，並表示停止黎巴嫩戰爭有助以色列集中注意力對付哈馬斯和頭號敵人伊朗。