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台灣政府2019年因應美中貿易戰，推出「投資台灣三大方案」，鼓勵台商回台投資，迄今累積2.98兆元投資額。但民進黨立委邱議瑩指出，但是有近6成現在都沒有落實，經濟部長郭智輝說明，部分原因是招聘不足，承諾明年初會提供2019年迄今的投資台灣三大方案的檢討報告。截至11月22日，據投資台灣事務所統計，投資台灣三大方案總數，總投資金額約新台幣約 2.38 兆元，共有1573家，預估創造15.5萬個工作機會。投資台灣三大方案計畫將於今年底屆期，經濟部日前決議，計畫再延長3年至2027年底，為補強台灣在地供應鏈，適用對象擬從中國台商擴大到全球台商。投資司長張銘斌說明，目前已經報院會延長方案，目標再增加6000億元投資額。邱議瑩表示，經濟部目標今年底要吸引投資額達到2.4兆元，目前也有達到2.38兆元，但是實際爬梳進行中家數，發現有明顯落差。她指出，根據今年6月統計，「歡迎台商回台投資行動方案」通過312家，已完成有169家、130家還在進行中，占比約4成；「根留臺灣企業加速投資行動方案」通過189家，已完成有82家、103家還在進行中，占54.5%；「中小企業加速投資行動方案」通過1002家，393家完成，543家進行中，占比54%。投資台灣三大方案來看，今年6月通過1503家，644家已經通過、776仍在進行中，及83家中止，落實比率僅有42.8%，仍有57.1%沒有落實。民眾黨立委張啓楷也提醒，台灣廠商回台灣都面臨五缺問題（缺水、缺電、缺地、缺人、缺才），導致很多台商都通過回來，但設廠都遇到延宕。國民黨立委楊瓊瓔也認為，投資台灣三大方案今年委辦預算比以往少，今年也有5成未完成，讓廠商擔心計畫何去何從。郭智輝分析，最大原因是因為職工招聘有一定困難，這跟缺工有相當大的關係，承諾明年初提出檢討方案。