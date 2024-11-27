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最近因未能準時提交財報，曾經被投資人稱為「妖股」（lottery-like stock）的美超微（Super Micro Computer Inc, SMCI），一夕間竟差點成跌落神壇的「仙股」（penny stock），也引發中央銀行關注，今（27）日更在央行臉書發文，提供股市小知識，讓大家知道到底「妖股」是什麼？「仙股」又是什麼？央行在臉書說明，所謂「妖股」，通常是指股價在短期內突然暴漲，且走勢與大盤背離，又無基本面支撐的股票。美超微去（2023）年搭上AI熱潮，股價一路飆漲，今年3月13日一度飆漲至1229美元（今年10月1日1拆10股票分割後，股價調整為118.81美元）的歷史新高；若從上年初開始計算，漲幅高達1,317%。驚人的股價表現，也讓美超微被外界封為「妖股」。然而，大漲行情只是曇花一現，美超微因身陷財報造假風波，會計師辭任而未能準時提交財報，一度面臨下市危機。今年11月15日股價最低來到17.25美元，快要搖身一變成「仙股」。不過，美超微被稱為「妖股」果然當之無愧，在宣布找到接手的會計師事務所後，股價再度急遽反彈，本年11月25日收在38.41美元，單日漲幅高達15.87%。至於「仙股」則相當於台灣的「雞蛋水餃股」，形容每股股價只值雞蛋、水餃價；在美國是指股價跌破1美元的股票，在香港則是指股價在1港幣以下的股票。根據現行規定，在那斯達克交易所（Nasdaq）掛牌的企業，收盤價須維持1美元以上；若連續30個交易日低於此水準，則將被視為不符合上市標準，並有180天的改善期。但是，如果股票收盤價在180個交易日後仍未高於1美元以上，可申請第2次為期180天的改善期；若股價持續未能改善，上市公司還可透過請求聽證會提出上訴，拖延下市程序。今年8月8日，Nasdaq提出修改有關「仙股」的相關規則，以加快「仙股」的下市程序。Nasdaq建議，第2次寬限期結束時不能提出聽證會，把整個下市程序從原先最長逾1年，改為最多在1年內。此外，利用股票合併方式來改善股價的上市公司，股票合併後一年內股價低於1美元，則將立即發出下市通知。不過，收到通知的公司仍能提出上訴，並能維持上市地位180天。央行也提到，台灣知名電動機車公司睿能創意Gogoro在2022年4月5日在Nasdaq風光上市，但股價卻從當天盤中最高點的17.59美元一路下跌，且自本年9月13日起跌破1美元的「仙股」水準。今年11月1日，Gogoro甚至收到每股收盤價連續30個交易日低於1美元的警告，面臨下市危機。其實，國內上市公司也有下市規定。2020年4月1日，台灣證交所規劃的上市公司退場機制開始實施；想要公開募資，但又不想解決經營能力問題的「雞蛋水餃股」，勢必面臨強制退場的問題。新規定下，只要上市公司有「簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告」或「每股淨值低於3元」等情況，就會被打入全額交割或採分盤交易；超過3年內無法改善，就會停止交易，半年後仍未能恢復交易，就會直接退場下市。這可達到對投資人預警風險的效果。