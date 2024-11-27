中華隊16：0灌倒中國！U12亞洲少棒錦標賽複賽，中華隊闖入複賽，和韓國隊、日本隊以及中國隊，一起爭奪本屆賽事的冠軍。今（27）日中華隊交手中國，首局就猛攻8分，最終在4局達成「扣倒」規定，提前以16：0擊敗中國，在複賽搶下開門紅，對於爭取最終戰有一定優勢。
中華隊首局灌8分 4局提前扣倒
中華隊在本次U12亞洲少棒錦標賽，預賽最後一戰以0：1惜敗韓國，以2勝1敗成績晉級超級循環賽。複賽首戰面對中國對，中華隊首局靠著4支安打以及對手2次失誤，單局就攻下8分，雖然在2局沒有分數進帳，但在3局下再次開啟進攻大局，杜凱恩轟出兩分砲，且持續有安打攻勢串連，將比分改寫為16：0。
比賽4局上，中國隊錯失最後反攻機會，因符合4局15分差的規定，中華隊提早以16：0收下勝利。值得一提的是，明（28）日將是世界12強賽的對戰組合，重新上演「台日大戰」，將是攸關冠軍戰資格的重要一戰。
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中華隊在本次U12亞洲少棒錦標賽，預賽最後一戰以0：1惜敗韓國，以2勝1敗成績晉級超級循環賽。複賽首戰面對中國對，中華隊首局靠著4支安打以及對手2次失誤，單局就攻下8分，雖然在2局沒有分數進帳，但在3局下再次開啟進攻大局，杜凱恩轟出兩分砲，且持續有安打攻勢串連，將比分改寫為16：0。
比賽4局上，中國隊錯失最後反攻機會，因符合4局15分差的規定，中華隊提早以16：0收下勝利。值得一提的是，明（28）日將是世界12強賽的對戰組合，重新上演「台日大戰」，將是攸關冠軍戰資格的重要一戰。