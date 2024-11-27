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中華隊16：0灌倒中國！U12亞洲少棒錦標賽複賽，中華隊闖入複賽，和韓國隊、日本隊以及中國隊，一起爭奪本屆賽事的冠軍。中華隊在本次U12亞洲少棒錦標賽，預賽最後一戰以0：1惜敗韓國，以2勝1敗成績晉級超級循環賽。值得一提的是，明（28）日將是世界12強賽的對戰組合，重新上演「台日大戰」，將是攸關冠軍戰資格的重要一戰。