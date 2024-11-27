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▲牧森（左）飾演林廷憶的癡情男友，常和她一起幻想「如果我是大明星」，來幫助她建立自信。（圖／翻攝自牧森IG）

黃迪揚、牧森今（27）日出席《海豚之惡》記者會，兩人在《影后》中成功詮釋了經紀人壁虎以及史艾瑪（林廷憶 飾）的癡情男友，牧森表示的確因為戲的關係粉絲變多，此次在《海豚之惡》中他飾演藉由霸凌別人來獲得關注的富二代，牧森國中時曾被同學霸凌，同學會用爛掉的橘子塞滿他的課桌椅，身邊的朋友也不敢幫他。牧森此次雖然飾演霸凌者，但其實他在國中時曾被霸凌整整一年，「他們是用爛掉的橘子塗在我的課桌椅上，抽屜也塞滿橘子，這是我打完球回班上看到的景象，當時就是裝沒事擦一擦。」當時身邊有3、4個比較好的朋友，「但他們也不敢幫我，所以對這類事情特別有感觸。」27歲的牧森在《影后》中飾演史艾瑪的男友「陳偉任」，牧森聊起角色發展，他表示兩人就是價值觀不同，沒有誰對誰錯，朋友也會傳網路留言給他看，「有人說從小任在電影院睡著我就知道他是垃圾，但也有人說，他都陪看電影了，要是我才不陪。」牧森目前有穩定交往中的女友，是大學同學，但對方目前沒有在圈子，過去活躍於劇場比較多，女友非常支持他，牧森自認在談戀愛時是「幫助型」人格，即便很累了，只要朋友有難，都還是會出面幫忙，更不用說是女朋友。由於經紀公司總是稱他「林依晨師弟」，對此他並不會很困擾，「很榮幸，因為林依晨真的很棒。」牧森入行4年，對於未來他倒是不著急，過去曾在劇場當幕後，他坦言，「那其實滿穩定的，一個月好幾檔，大學的時候讀書打工，一個月最高紀錄5、6萬。」