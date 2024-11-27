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世界棒球12強賽台灣隊勇奪冠軍，各縣市也針對轄內選手或是職棒參賽隊員給出加碼獎金。不過，新竹市僅發給西門國小出身的投手郭俊麟30萬元加碼獎金，則引發各黨議員不滿。時代力量議員林彥甫今（27）日就質疑，相較竹市拳擊選手陳念琴奧運銅牌50萬，非直轄市的雲林縣專案發給12強選手100萬獎金，竹市府這次的獎金金額標準未免太不一致。新竹市代理市長邱臣遠昨表示，竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，為鼓勵郭俊麟的傑出表現，市府依《新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點》，比照亞運金牌規模，將核發新台幣30萬元的獎勵金，以彰顯對選手的支持與肯定。不過，竹市頒發的獎金金額跟其他縣市比起來確實少了許多。時代力量議員林彥甫質疑，外界對於市府頒發30萬獎金給郭俊麟，一致認為給得太少，因為相較於其他非直轄市，雲林用專案加碼100萬發給江國豪；屏東、花蓮則採國光獎金加碼10%、70萬元。「是竹市府沒錢嗎？不是！」林彥甫說，給績優選手的獎金主要經費來源是第二預備金，目前還剩6000至7000萬，根本綽綽有餘。而今年8月，同樣是邱臣遠代理市長期間，績優拳擊選手陳念琴取得 巴黎奧運銅牌，依據竹市績優選手獎勵金實施要點是給30萬，但市府最後加碼到50萬。林彥甫認為，市府錯就錯在標準不一。「為什麼和奧運同樣列為棒球三大賽，12強獎金卻不能比照奧運？」他並呼籲新竹市政府，至少應比照陳念琴在奧運得牌的方式，加碼發給郭俊麟50萬元獎金。同時，市府也應修正實施要點，將部分運動項目著名世界賽事直接比照奧運。