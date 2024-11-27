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生涯拿下6面奧運獎牌的中國桌球好手馬龍，今（27）日受馬英九基金會邀請，以北京體育大學學生來台參訪，將展開9天8夜的行程，同行的還有奧運射擊金牌楊倩，在出發前馬龍接受中國《央視》採訪表示，馬龍在出發前曾接受《央視》採訪，「這次不光是以一個運動員的身份，另一方面也是以一個大學生的身份跟大家交流，我覺得這樣可能大家感覺更親切一些。我也很期待到大學當中跟他們一起用乒乓球來交流」。楊倩在出發前接受訪問時，則坦言最期待的就是關於日月潭的行程，「非常開心能夠參與這次的行程，我看到行程當中，好像有說要去日月潭，之前小時候有學過一篇課文，裡面有提到日月潭好像也叫龍湖，很好奇為什麼會叫這個名字，我很期待，我一定會拍很多照片，朋友也推薦我要嚐嚐台灣正宗的鳳梨酥。」