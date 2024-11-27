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航運業正在面臨全球船員短缺的問題，美媒提到，隨著航運勞動力的缺乏，不僅將增加航運公司成本，也伴隨著運價居高不下的風險，還可能會擾亂供應鏈。根據CNBC報導，德魯里高級分析師哈里斯 (Rhett Harris)表示，「我們一直看到船員短缺的情況，儘管近年來船舶數量每年以數千艘的速度呈指數級增長，但這些船舶所需的人力增長卻沒有跟上。」他點出這將引發後續效應，公司必須聘用經驗少於預期水準的船員，在高階船員，尤其是工程師的數量，比甲板高級船員的數量要少。俄烏戰爭也對船員提供帶來衝擊，航運專家也告訴CNBC，烏克蘭和俄羅斯都提供了大量專業船員，但烏克蘭和俄羅斯之間的衝突確實減少了兩國船員的供應，因為它們因戰爭而面臨整體勞動力短缺。據國際航運公會 (ICS)統計，菲律賓、中國、俄羅斯、烏克蘭和印尼是全球最大的船員供應國，其中，俄羅斯和烏克蘭海員幾乎佔全球航運勞動力的 15% 。國際海事招聘服務公司 Danica Crewing Specialists Group 執行長詹森(Henrik Jensen)表示，現有海事人員也更傾向選擇岸上工作，而不是出海。最重要的是，航海業對年輕一代的吸引力逐漸減弱，這可能是該職業的棺材上的釘子。哈里斯指出，年輕人現在更注重工作與生活的平衡，不願意從事需要長時間遠離家鄉的職業。對於那些在網路和手機觸手可及的環境下長大的人來說，沒有穩定網路的海上生活可能並不理想，他觀察到，因此，越來越多的公司試圖透過船上的娛樂和健身設施以及兩到四個月的較短航程來吸引年輕一代。專家指出，船員薪資佔船舶營運成本的很大一部分，隨著公司提高工資以吸引和留住人才，預計成本將保持在高檔，這可能會使運費保持在高位，進而增加一些通膨壓力，海員短缺問題將持續多年，這是該行業必須面對的最大障礙之一。