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▲板橋站捷開案正式啟動。（圖／新北捷運局提供）

▲新北捷運局長李政安致詞。（圖／新北捷運局提供）

新北捷運六線齊發努力打造捷運路網，並以捷運車站作為發展核心，新北環狀線捷運開發案總計10處，繼秀朗橋站、景平站、板新站招商成功後，基地面積第二大、且位於市區中心的板橋站帶來好消息！今(27)日舉辦環狀線板橋站開發案簽約儀式，由新北捷運局長李政安與冠德建設總經理張勝安共同簽署投資契約，興建總樓地板面積達1.2萬坪的地標型商辦大樓，提供大型國際會議廳及創新產業辦公空間，帶動周邊經濟發展，打造四鐵共構的捷運生活圈。新北捷運局長李政安表示，板橋站捷運開發案位於新北核心交通樞紐區，與捷運新北環狀線、板南線、高鐵、臺鐵四鐵及中長程客運轉運站共構，將興建地下7層、地上24層，總共1.2萬坪的商業及辦公空間，規劃1樓為零售店面、2樓新創基地、6樓以上為辦公空間，並設置可容納兩百人的大型國際會議廳，提供就業人口1700人進駐大樓，投資金額約39億元，預計2030年完工。此外，為了培育新北優秀人才，投資人提供5,000萬元基金扶植新創產業，希望完善創業生態系統，活化新北在地經濟。捷運局長李政安進一步說明，未來板橋站捷開案開發完成後，交通、環境、產業、人才等四大面向將全面升級，透過轉運站及捷運車站空間改造，優化動線及空間利用，並串聯臺、高鐵、捷運板南線與國家兒童未來館，此外，為了響應2050淨零碳排政策，板橋站捷運開發案預計取得鑽石級綠建築標章、鑽石級智慧建築標章、低碳建築1級、建築能效標示1+級及美國LEED認證白金級，且於興建期間執行碳盤查，而建築設計上採取逐層漸退的量體，打造垂直綠化與水平露臺，呼應周遭的公園綠帶，打造新板特區新地標。新北捷運局指出，透過捷運場站開發吸引人潮到捷運沿線活動，為運量帶來可觀的正面效益，新北環狀線10處場站開發預估共可引入投資金額約652億，創造2.2萬個就業機會，繼板橋站成功招商後，新北捷運局持續推動捷運開發招商作業，以捷運場站為起點，循「點、線、面」的開發層次，逐漸形塑新北市成為TOD城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。