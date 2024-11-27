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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（27）日天中午抵台，展開為期九天的參訪，成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩。對於遭不具名官員稱「全團皆共產黨員」？馬英九基金會執行長蕭旭岑解釋，兩岸體制不同，大陸有將近一億人的中共黨員，這很平常。對於遭不具名官員質疑「陸生團全是共產黨員」？蕭旭岑受訪時直言，這非常可笑，台灣人會這麼沒有自信嗎？去年安排大陸同學來台灣，是有統戰誰嗎？民進黨現在沒自信，又要阻絕年輕人去認識大陸朋友，「我真的覺得非常的悲哀！也是台灣的不幸」。蕭旭岑特別點名民進黨立委沈伯洋，「這個黑熊學院到底在做什麼？黑熊是你們好生意喔，但不見得對台灣有幫助，所以我也呼籲我們這些綠色的政客，不要去阻撓兩岸青年交流，不要去阻撓台灣青年認識更加認識大陸。」至於訪團成為是否大多數都有這個共產黨員身分？蕭旭岑解釋，兩岸體制不同，大陸有將近一億人的中共黨員，這很平常，我們到大陸去參訪，有民進黨、國民黨、民眾黨，難道大陸也要覺得說，是什麼黨都不能來嗎？蕭旭岑砲轟，民進黨難道是想讓台灣年輕人關起來變成「楚門的世界」，讓台灣年輕人走不出去，這不是我們所樂見的。至於「交流才是保台的解方」？蕭旭岑強調，「沒錯」，抗中不能保台，兩岸交流才能保台，這次排除萬難，感謝陸委會跟教育部的支持，終於讓陸生團來台，而且會安排他們到台中洲際棒球場去體驗棒球，中華隊才剛拿到世界冠軍，「冠軍對冠軍難道不是好事嗎？」兩岸交流體育不是共同的語言嗎？為何害怕呢？呼籲民進黨政府，要用更開放心胸，「和平交流才能保台」。