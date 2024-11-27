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勞動部爆出霸凌案，導致前勞動部長何佩珊引咎辭職，也讓各單位上緊發條。民眾黨立委張啓楷今（27）日質詢指出，台電、中油與金屬中心等單位傳出職場霸凌，中油甚至還爆出「立意良善」4個字，要求經濟部馬上檢討，原單位根本是「請鬼拿藥單」，應該往上一層級。經濟部長郭智輝回應，若有正式申訴案件，會由相關單位成案調查，他回去會再深刻了解，「我們感同身受，不允許職場霸凌事件發生」。郭智輝會後受訪表示，這部分都是由同仁了解，自己不會直接涉入。而他認為，霸凌應該要被清楚定義，像是難道口氣較糟糕就算霸凌，像是父母輩有時候口氣也很差，但實則是愛的表現。他說，很多人內心會感到不舒服，這中間必須要有足夠的溝通機制，坦言過去管公司如果遇到比較有機會直接處理相關事件，但是公部門沒有辦法要開除人就開除人，「他不改你連一點辦法都沒有」，相信公務員都很優秀，但很多事情就是要多了解不同面向。張啓楷質詢時表示，近期各方因為勞動部案開始謹慎對待霸凌案，但經濟部旗下的國營事業中油、台電，以及附屬單位金屬中心都爆出霸凌案。首先，中油爆出女性職員遭受霸凌，曾經兩度服藥輕生，而廠方調查報告還出現引爆民怨的「立意良善」4個字。第二，台電去年跟今年也同樣出現員工跳樓，台電當時調查是心理問題，也應該由經濟部主動介入調查。第三，金屬中心出現有員工因為工作疏失，被副處長逼迫假日出遊，背著印有「視訊要提早準備」字樣的羞辱帶，實在太污辱人。對此，經濟部長郭智輝表示，目前中油、台電並未有收到正式申訴案，會再進一步了解。至於金屬中心案件，預計29日就會有調查結果。針對上述狀況，台電發言人蔡志孟表示，如有職場霸凌事件，台電必定展開積極調查，以維護當事人和同仁權益，同時全面檢視防範職場霸凌相關機制，致力營造健康正向的工作環境。中油發言人林珂如說明，該案是9月底立案調查，當時女職員當時指控主管有職場不法侵害，中油隨即啟動調查小組，期間主管也反告職員人格被否定，變成雙方互告；今日將舉行9次調查會議，也邀集外部委員調查。她也強調，歷次所有官方報告、會議記錄都有經由雙方當事人再次確認，經查文件都沒有出現「立意良善」4個字。