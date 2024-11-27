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▲修平科大為協助外籍學生及新住民認識台灣文化，以霧峰林家宮保第為核心，開發雲端導覽平台方便參訪，（圖／修平科大提供）

台中修平科技大學電機工程系「大學社會責任實踐計畫（USR）」團隊，為了幫助更多外籍學生及新住民認識台灣文化，以霧峰林家宮保第為核心，透過開發雲端導覽平台，首波設計了越南語語音與影音導覽，有效協助外籍生參訪歷史古蹟，增強華語能力並促進台越文化深度融合，接著將開發印尼語導覽系統。修平科大電機系USR團隊多年來致力於智慧物聯網（AIoT）應用推廣，結合產學界的研發力量，以霧峰林家宮保第為實踐場域，開發了雲端導覽平台，使參觀者不受時間和導覽人力的限制，隨時可以線上查閱影音介紹，深入了解宮保第的歷史背景與建築特色。此外，課程中還融入了麥克風收音原理，以及雲端伺服器架設的教學，讓學生在實作中驗證所學，提升科技素養。值得一提的是，計畫針對修平科大日益增加的南向專班學生，提供結合課程內容的實地參訪機會，特別安排越南籍新生參觀宮保第，逐步認識該地文化與建築特色。許多越南籍學生在不到一年內，便能以越南語及華語分別介紹宮保第，展現華語學習成效，同時讓外籍生深入了解當地文化資產，體驗台灣文化魅力。計畫主持人修平科大電機系許耿禎教授及賈炎叡老師表示，修平作為全國唯一位於工業區的大學，針對大里工業區內眾多越南籍新住民及移工，設計了越南語語音與影音導覽，協助他們更快速地融入台灣生活，並從中學習華語，達到文化融合與語言學習的雙重效益。未來，計畫將在第二年增設印尼語導覽，進一步擴大跨文化交流。