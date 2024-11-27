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▲《廚師的迫降:客家廚房》舉辦開播記者會，江宏傑（左起）、温昇豪、利特、廚師李元日、 Judy一同出席。（圖／記者吳翊緁攝）

▲利特拍完《廚師的迫降:客家廚房》，說開餐廳比開演唱會累。（圖／記者吳翊緁攝）

客家電視台實境節目《廚師的迫降:客家廚房》找來韓團SuperJunior隊長利特，攜手廚師李元日、温昇豪、江宏傑、 Judy等人，一起到苗栗縣三灣鄉開客家餐廳，今（27）日舉辦開播記者會，利特大秀幾句客家話，並表示雖然語言不通，但和温昇豪、江宏傑等人，光透過眼神就知道彼此想要什麼，有無形的默契，還笑說開餐廳比開演唱會還累，但他還想再開第二、三、四家！來台錄製客家電視台節目，利特還學會了幾句客家話，像是「細妹按靚」、「恁仔細」等等。他透露在錄製節目時語言雖然不通，但利特認為：「看眼神就知道彼此想要什麼，尤其温昇豪為了讓拍攝現場更和樂融融，付出很多努力。」利特也表示客家菜都很合他的胃口，而這次節目中的客家料理，經過很多變化和嘗試，有不同文化特色的融合。熱愛台灣美食的利特，回憶之前來看演唱會時吃了雞排，雖然吃一塊就夠飽了，但因為有很多種口味，每種看起來都很好吃，所以每塊都吃了，他笑說當時自己正要去按摩之際雞排就送到了，於是他邊按摩邊吃雞排，讓他印象深刻，說起這些美食話題，利特直呼：「講到肚子都餓了，可以來碗牛肉麵嗎？」這次來台灣開餐廳，利特認為開餐廳比演唱會更累，因為演唱會只需要按表操課，但開餐廳會有許多未預期的問題，根據廚師的狀態、團隊的默契合作，會有很多不同的狀況浮現，但雖然開餐廳很累，但他喊話還想再開第二、三、四家餐廳，讓在節目中被利特逼很緊的主廚李元日驚呼抗議，場面相當逗趣。《廚師的迫降：客家廚房》12月6日起每週五晚間8點在客家電視台播出。