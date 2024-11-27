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▲李李仁（左起）、黃文英、廖慶松、侯季然、黃綺琳一起擔任今年「金片子大賽」的評審工作，都在短時間內要看完許多參賽短片。（圖／台北市電影委員會提供）

▲《月行之地》勇奪今年的「金片子金獎」。（圖／台北市電影委員會提供）

▲莊凱勛獲今年金片子大賽的最佳男演員獎。（圖／台北市電影委員會提供）

由臺北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦的2024金片子大賽，宣布由《月行之地》獲得「金片子金獎」及新台幣60萬元獎金，「金片子銀獎」和新台幣20萬元獎金頒給動畫片《二狗幫》，「金片子銅獎」和新台幣10萬元獎金由《朋友順啦》拿下，該片兩位主角莊凱勛、藍葦華破天荒雙入圍最佳男演員，由莊凱勛勝出。此次參與評審的李李仁坦言過程辛苦、壓力大，卻還是逼自己每天至少看10部片、最長需要5小時，但碰到中華棒球隊在12強比賽仍不能漏掉，還看到感動落淚。本次參與評審工作的除李李仁外，還有資深剪接師廖慶松、名藝術指導與造型設計黃文英、導演侯季然和黃綺琳和黃綺琳，大家都需要在期限內看很多部片，雖然金片子大賽是短片競賽、片長最多半小時，可是參與的件數很多，每天要累積的看片量也不少。李李仁坦言不知道還有沒有下一次當評審的機會，加上參賽影片水準落差大，有些片子讓他讚嘆，卻也有影片會讓他蠻生氣，他逼著自己就算坐飛機趕行程都會至少看個一部，也很享受與業界著名的影人們一起討論得獎名單的過程。有趣的是，本來一部只能入圍一位演員，《朋友順啦》實在因為莊凱勛和藍葦華都很好，破例讓他們都提名，可惜最終只有一位能獲獎。對於此次得獎，莊凱勛感到格外感動，笑稱：「隔了這麼久，做了這麼多次評審，沒想到自己不是來陪榜的。」他覺得這幾年為了照顧家庭、陪小孩成長，戲接得沒那麼多，覺得自己越來越不會演戲，有種「砍掉重練」的感覺，可是他的實力仍在，尤其《朋友順啦》裡的眼神很有難度，充分流露出非法工人的無奈。最佳女演員則是曾入圍金鐘獎最佳新人的《泳夜》戴雅芝，她母親代為領獎，表示短片是她萌芽的地方，以後也會一直想演短片。提到近來全民關注焦點：12強棒球賽，李李仁表示台灣的民眾一定都不會漏掉看轉播，他其實跟棒球也有些淵源，因為出道的唱片公司和兄弟象是在同一個大體系之下的相關產業，他在兒女小的時候都會帶他們去「大魯閣」之類的練習場打球，現在自己球速120的球都還打得到。之前曾傳他的妻子陶晶瑩不滿王陽明失言喊「娘砲」，雙方因而鬧翻，但最近王陽明已曬出3人合照，強調感情依舊好，至於未來是否會約王陽明去打棒球，李李仁答道：「當然好啊。」外傳他參演的《周處除三害》導演黃精甫召集阮經天、王淨等原班人馬拍續集，他澄清不是續集，是黃精甫要籌拍新片，有接到邀約。不過他看棒球賽看到掉淚，直呼：「好感動，我們來拍棒球電影吧。」從香港嫁來台灣的女導演黃綺琳，去年的作品《填詞L》讓鍾雪瑩首度入圍金馬獎最佳女主角，結果鍾雪瑩今年就以新作《看我今天怎麼說》成了新科金馬獎影后。黃綺琳很開心鍾雪瑩得獎，但還沒機會跟她聊，黃綺琳覺得台灣氣氛和香港不一樣，可能會比香港更多一點鼓勵新的演員和創作者，自己當然很希望和鍾雪瑩能在台灣合作，或是與其他來台拍片的香港演員在台灣一起拍新戲。