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▲《飢餓遊戲》孫協志（左起）、王君豪、徐乃麟、蔡黃汝、楊婷婭、許孟哲、張棋惠。（圖／中視提供）

▲徐乃麟（右後）錄《飢餓遊戲》 自掏1萬元當獎金。（圖／中視提供）

節目《飢餓遊戲》新一集再度邀來綜藝大哥徐乃麟，他上節目當來賓，竟豪邁準備1萬元獎金，他也笑說，如果獎金沒發出去，再找兒子徐新洋一起來上節目，「我再捐5千塊到另外一集。」此舉引發全場藝人熱烈歡呼，這一集製作單位也為他量身打造專屬企劃，重現之前徐乃麟在招牌節目中的經典遊戲，像是「跳跳TEMPO」、「激爆骰子樂」，全場瞬間充滿回憶殺。進行跳跳TEMPO時，題目為「乳製品O或X」，看似簡單，卻很考驗直覺反應，製作單位也故意設陷阱，出了一題「蔡黃汝」，讓來賓楊婷婭感到錯亂，「我國語不好，什麼是蔡黃汝？」看到蔡黃汝揮揮手，她才知道是人名，許孟哲則認為製作人很賊，故意第三個字念成三聲，造成混淆。徐乃麟很會玩遊戲，卻自認不擅長「跳跳TEMPO」:「當下現場要判斷真的很難。」進行到另一關，用猜拳決定答題先後，徐乃麟展現拳王氣場，還沒猜就先撂話：「我一定贏！」結果第一把真的贏了，這讓徐乃麟更加自豪：「沒有邏輯啊，就我跟你講，這不能教你們。」換跟王仁甫猜，王仁甫也嗆聲：「我一定贏！」不料一拳就被徐乃麟KO，眾人都歡呼，對徐乃麟投以崇拜的眼神。接著兩隊隊員戴著眼罩，盲吃食物並要猜出正解，開始前王仁甫提到之前捏著鼻子喝飲料，他都能猜出是什麼：「我號稱演藝圈的安主廚。」由於太過自信，立馬被徐乃麟吐槽：「你講得太OVER了，你會不會是導盲犬之類的？」蒙眼吃東西時，許孟哲明明是吃「水果軟糖」，結果他的答案卻出現「可樂口味」，讓隊友聽了超傻眼。最後一關玩躲貓貓，徐乃麟和工作人員聯手當鬼，要抓出其他藝人，因為錄影時正逢颱風下雨，徐乃麟憑藉經驗，沿著地上的腳印外加地毯式搜查，連躲在沙發下都難逃他的法眼。徐乃麟也很懂得綜藝效果，在最後玩牌拿獎金的環節，他大器表示：「如果（這集）獎金沒發出去，明天我兒子徐新洋來錄另一集，我再捐5千塊到另外一集。」完整播出就在本週日晚間8點中視《飢餓遊戲》，週六晚間8點中天娛樂台也能收看。