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▲僑光熱舞社是最夯的社團之一，2年間社員從5人增加至20多人，成長快速。（圖／僑光熱舞社提供）

▲台中僑光科大UP'S熱舞社學生，舞技精湛，擅長各類舞風，常應邀參加公益演出。（圖／僑光科大熱舞社提供）

台中僑光科大UP'S熱舞社，社員十餘人各個身懷精湛舞技，在校際間盛名遠播，常吸引他校學生慕名前來切磋舞藝，是僑光最夯的社團之一，2年間社員從5人增加至20多人，成長快速。特別的是，社團指導老師歐昱廷，為了讓學生提早與社會接軌，常帶領學生參加各類公益活動，今天受邀至3461地區國際扶輪社17社聯合例會展演，精彩演出博得滿堂喝采。僑光科大熱舞社10餘名社員，今天應邀在清水區福宴樓餐廳公益演出，他們在舞台上，隨著動感音樂展現活力奔放舞姿，舞台下有不少人也擺動身體，隨之起舞，全場HIGH翻，數百人感受著公益舞蹈的歡樂魅力。「做公益會讓人感到無比快樂」社長顏嘉吟說，上課之外，花最多時間就是在社團，只要有公益活動，就會不辭辛勞召集同學們一起排練，也透過公益表演機會，了解社會上仍有很多人需要幫忙。顏嘉吟還表示，練舞可以鍛鍊肺活量跟身體協調度，站在舞台上表演，無形中會讓人更加有自信心，對未來工作面試或考試都有莫大幫助。「社團是社會的縮影，也是幫助學生提早踏入社會的最佳模式，若能讓學生多一分自信，這是老師應盡的責任」僑光科大總務長歐昱廷感性的表示，接著還規劃到社區大學或弱勢機構進行公益表演，讓學生體驗社會不同面向。僑光科大熱舞社每年舉辦社團招生說明會，每學期會聘請不同舞風老師授課，不管是Hiphop、Poping、Locking、Jazz或Kpop等舞蹈，平常透過音樂律動的練習，可增加學生談吐自信訓練，也可宣洩體力。重要的是，代表學校參與公益時，可以奉獻一份關懷力量。僑光社員快速成長，2年內從5人激增至20多人，是僑光科大校內最夯的社團之一。