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▲近1年景氣對策信號走勢圖。（圖／國發會）

國發會今（27）日發布10月景氣對策信號，綜合判斷分數為32分，較上月減少2分，燈號續呈黃紅燈。其中，受鋼鐵、化學材料市場需求平疲、產線排休、颱風干擾等影響，工業生產指數轉為黃紅燈，製造業銷售量指數轉呈綠燈。另領先指標經回溯修正後轉為連續3個月下滑，同時指標則大致持平，顯示國內景氣維持成長，惟須密切關注後續變化。國會發表事，10月景氣對策信號9項構成項目中，工業生產指數由紅燈轉為黃紅燈，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分；其餘7項燈號維持不變；景氣指標部分，領先指標不含趨勢指數為101.84，經回溯修正後，較上月下滑0.47%，同時指標不含趨勢指數為104.10，較上月下滑0.004%，落後指標不含趨勢指數為97.37，較上月下降0.63%。展望未來，國發會指出，IMF等國際機構普遍預測2025年全球貿易量成長率將較今年提升，顯示終端需求維持復甦趨勢，加上AI、高效能運算等新興科技應用持續推展，出口成長態勢可望延續；投資方面，受惠國內半導體業者持續擴充先進製程、科技供應鏈回流，加上國際大廠陸續來臺設置研發或資料中心，以及企業加速導入低碳化、智慧化相關設備，均有助激勵投資動能；消費方面，隨國內就業市場穩定，企業獲利轉佳，帶動調薪及獎金發放意願，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，提高可支配所得，將維繫民間消費動能。但國發會也預估，全球經濟仍存在美國新任總統之經貿政策、地緣政治衝突等不確定因素，對國內景氣影響仍須密切留意。下次發布11月景氣對策信號為12月27日。