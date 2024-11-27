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▲周曉涵出道多年，近年在戲劇作品上有很大突破。（圖／翻攝自周曉涵IG）

周曉涵年初時在《商魂》中演活自由放蕩的千金黃明秋，大膽床戲讓她的戲路更廣，近來她看完《影后》內心感觸很深，分享剛入行時也每週被叫進公司量體重，也吃過臭酸的食物，大嘆，「身在演藝圈的我們真不是件容易的事。」周曉涵近來忙於上表演課，趁著休息空檔追完《影后》，也讓她想到剛入行時的點點滴滴，「曾被每週叫進公司量體重，身邊有超像壁虎的經紀人朋友，當然也吃過臭酸掉的食物，有忍著蜂窩性組織炎把該演的戲完成，也見識過類似『史艾瑪』的存在。」太多寫實的劇情讓她心有戚戚焉，不過周曉涵說，還好自己記憶力不是很好，該忘的也都忘得差不多，結論是，「愛真的需要勇氣來面對流言蜚語，但對於身在演藝圈的我們真不是件容易的事，所以這段告白才會讓人（哭）呀～」事實上，周曉涵今年5月才在社群平台上曝光LINE對話截圖，被對方要求再瘦一些，因為另外3位模特兒都很瘦，不想讓她和其他人有太強烈對比，不過身為內衣代言人，太瘦會沒胸部，讓她大嘆情何以堪，不少粉絲看了也驚訝，認為演藝圈實在對女明星太嚴格了。