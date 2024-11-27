我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣勇奪棒球12強世界賽冠軍殊榮，掀起全國性的棒球熱潮，球迷討論度爆棚，政治人物也紛紛拋出各種議題，彰顯對棒球的支持。其中，有不同黨派立委紛紛提議將封王日11月24日，訂為國家棒球紀念日，希望延續這份驕傲與感動，然而，這項建議到底能否實現？在現實面與政策層面仍然存在諸多挑戰。目前紀念日的相關法規，制定在內政部主管的《紀念日及節日實施辦法》中，並且分類為「紀念日」、「民俗節日」與「節日」。這幾屆立法院都有相關提案，希望提升該法的法律階級；也因為不同立委有各自關心的族群跟議題，因此版本內容五花八門，例如出身原住民的立委所提的版本，可能會將原住民族日訂為紀念日，而目前棒球紀念日的倡議則也被歸類在這一塊。然而，到底該不該制訂棒球紀念日，社會上也出現了兩大主要反對的聲音：一、有人認為，應該要一併放假，否則純粹是紀念性節日意義有限。二、也有人認為，這會有獨厚棒球的問題，如果未來桌球選手「小林」林昀儒拿下世界冠軍，或是電競隊重現S2「TPA」奪冠榮光，是否也需要增設相關紀念日？在討論是否放假這一塊，今年政府也曾經密切討論過，五一勞動節是否要改為全國放假一天，讓軍公教也能夠適用，當時放假與否的主管機關內政部就曾表示，目前全年放假天數通常為115至116天，目前放假日總放假時數都已經用滿，以致最後這個議題無疾而終。因此，儘管過去無論是馬來西亞還是阿根廷，都曾因為奪下意義深刻的國際賽冠軍而全國放假一天，但那至少是極大特殊意義的臨時性放假，或許還可以討論；如果真的制定棒球紀念日，要常態性的每年多放假一天恐怕沒那麼樂觀。至於是否訂定為國家棒球紀念日？於情，棒球號稱為台灣的國球，又連過強敵終於站上世界之巔，看似還說得過去；但於理，考量到政府的角色，對於各項競技運動也有保持衡平性的責任，真要制定恐怕需要更足夠的說理讓社會大眾信服。不過，在網友熱切討論過程中，也有不少人提出應先制定台灣體育日的建議，筆者才察覺，其實我國現在早已有國民體育日的設計，並且訂在《國民體育法》中，可見這個節日曝光度明顯不夠，各級政府在配合宣傳時也不夠貼近民心。國民體育日最早可以追溯至民國31年國民政府時期，利用九九重陽節習俗推動體育，後來一路發展到民國102年，立法院質疑宣傳不夠，多數國人不知道九月九日不只重陽節、還有體育節，因此修訂國民體育法，明訂每年九月九日為國民體育日，各級政府除了要加強宣導全民健身，公共運動設施也要免費開放民眾使用。然而，經過11年的推行，多數國人仍然對國民體育日知之甚少，也顯示該節日的宣傳與實際影響力仍然不足。那麼鄰近台灣的日本，它們有體育日嗎？答案是有的。最早可以追溯回1948年有相關的設計，並在1966年起固定每年10月10日，再到1999年起改為每年10月的第二個禮拜一，中間一度因東奧更改日期，最後從2022年至今仍然是每年10月的第二個禮拜一。和台灣不同，日本的體育日因為是「祝日」，所以都是放假的日子，也因如此再搭配完善、成熟的政策，日本的體育節充分展現了假期經濟的促進，也提升了國民的參與度。借鏡日本再回頭看台灣，政府除了思考棒球紀念日該不該訂以外，或許可以先從改造國民體育日開始，更仔細的研議該如何讓這個節日具有更充分的意義以及知名度。設立棒球紀念日固然能延續榮耀，但若單純以紀念為目的，其影響力與實際效益恐有限，而目前台灣要多放假又有難度，筆者認為，既然日本方式能夠透過假期效應來促進成效，不如將國民體育日挪移到本來就有放假的節日，例如雙十國慶日，還可以藉由國慶儀式來表揚前一年度有好表現的運動選手，強化節日與體育精神、國家榮耀的連結，進而提升國民體育日的能見度，或許是當前最一舉數得的方式。棒球12強的冠軍榮耀是台灣運動發展的一大里程碑，如何延續這份感動，讓更多國民參與並支持運動發展，將是未來的重要課題。棒球紀念日的設立雖能凝聚一時熱情，但若僅流於紀念，恐怕難以長久維持其影響力。而借鏡日本的體育之日，我們或許可以先思考如何善用現有的資源與節日，賦予國民體育日更深刻的意涵，延續棒球榮耀所帶來的運動熱潮，為台灣運動建立更廣闊、更深遠未來的可能。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com