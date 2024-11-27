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立委王美惠今（27）日於立法院內政委員會中，關注海巡下士涉洩密質詢海洋委會主委管碧玲，管碧玲對此表示非常痛心，同時也說明該案件是由海委會內部檢舉機制主動送檢調，也透露目前手上仍有案件，呼籲其餘海巡同仁迷途知返，更提及中國所開出的價碼，一張身分證影本就要5萬元。王美惠指出，根據報導指出，該下士僅因7萬元就販賣國家機密，且疑似主動接觸中國方面來販售機密，認為海巡人員非常辛苦，但是本案的犯罪人，除了自已出賣國家情報，還想糾同事一起出賣業務機密，後被同事嚴正拒絕，顯示多數海巡人員仍然非常愛國且忠誠、正義。王美惠說，從此案例可發現，中國想滲透台灣的情事從未停止，且有越來越嚴重的現象，海巡人員需要全面檢討。中國的滲透是全球的現象，中國更不會放過台灣，所以要全力防堵中國鼠竊狗盜的行為，當做第一要務，不只海委會，各單位都要認真應對，不能再讓害群之馬影響國家的運作及台灣的形象。對此管碧玲說，中國會透過地下錢莊，來針對特定人員設套，讓他們欠下債務，藉此逼他們販賣機密，所以海委會有律師團隊，希望海巡同仁遇到狀況可以尋求協助。管碧玲也提到該下士案件，坦言非常痛心，而該案是由海委會內部檢舉機制主動送檢調，自己目前手上仍有其他案件，呼籲行差踏錯的海巡同仁，迷途知返，更提及中國所開出的價碼，一張身分證影本就要5萬元。