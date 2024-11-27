想要一夜好眠，不可或缺的，就是一張幫助改善睡眠的床墊。只是，床墊市場百家爭鳴，中外品牌多得讓人眼花撩亂，如何選擇適合自己的手工床墊，是消費者最頭痛的難題。擁有50多年製床經驗的「阿萬師」，以卓越製床工藝技術創造的《阿萬師的手工床墊》品牌，是品質與舒適的保證，也是需要深度睡眠顧客的選項。
《阿萬師的手工床墊》是一家低調而歷史悠久的老字號床墊品牌，由擁有50多年製床經驗的床墊師傅「阿萬師」親手創立。他將卓越的製床工藝技術注入品牌《阿萬師的手工床墊》，專為需要深度睡眠的顧客設計，對於追求高品質睡眠的人來說，由阿萬師製作的手工床墊，象徵著品質與舒適的保證，是眾多手工床墊中的熱門選項。
出身於彰化鹿港的阿萬師，年少時由於家境困難，小學畢業後便投身台中製床工廠當學徒，憑著不服輸的韌性和天資迅速成為師傅，30歲時自行創業，踏上了超過長達50年以上的製床之路。如今，阿萬師依舊秉持真誠、細心態度，不僅親力親為向顧客解說正確的睡姿與睡眠觀念，在設計手工床墊上，特別將台灣氣候環境納入考量，使用透氣、親膚的天然材質外，更依照顧客睡眠習慣量身打造，確保一年四季都能提供舒適的睡眠需求。
「用心做出一張好的床墊」是阿萬師50多年來堅持的事，他表示：「好床好眠養健康，上工貴在治未病。」新北土城床墊品牌《阿萬師的手工床墊》一路走來，堅信「善的循環」，不求名利、不以賺錢為初心，一心追求做出最適合顧客的床墊。創業50多年，許多老顧客一再回購，並推薦親朋好友來購買，也有許多來自全台各地的顧客，只為一探究竟阿萬師的專業床墊，以致《阿萬師的手工床墊》不只擁有雙北區域的顧客，遠至全台、外島都擁有阿萬師的忠實粉絲。
《阿萬師手工床墊》是台灣手工床墊專家，門市內的床墊款式眾多，價格從平價到高端應有盡有，滿足不同顧各的需求。此外，阿萬師也提供全台配送服務。門市地址：新北市土城區亞洲路16號FB粉專：https://rink.cc/tq1zu
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出身於彰化鹿港的阿萬師，年少時由於家境困難，小學畢業後便投身台中製床工廠當學徒，憑著不服輸的韌性和天資迅速成為師傅，30歲時自行創業，踏上了超過長達50年以上的製床之路。如今，阿萬師依舊秉持真誠、細心態度，不僅親力親為向顧客解說正確的睡姿與睡眠觀念，在設計手工床墊上，特別將台灣氣候環境納入考量，使用透氣、親膚的天然材質外，更依照顧客睡眠習慣量身打造，確保一年四季都能提供舒適的睡眠需求。
「用心做出一張好的床墊」是阿萬師50多年來堅持的事，他表示：「好床好眠養健康，上工貴在治未病。」新北土城床墊品牌《阿萬師的手工床墊》一路走來，堅信「善的循環」，不求名利、不以賺錢為初心，一心追求做出最適合顧客的床墊。創業50多年，許多老顧客一再回購，並推薦親朋好友來購買，也有許多來自全台各地的顧客，只為一探究竟阿萬師的專業床墊，以致《阿萬師的手工床墊》不只擁有雙北區域的顧客，遠至全台、外島都擁有阿萬師的忠實粉絲。
《阿萬師手工床墊》是台灣手工床墊專家，門市內的床墊款式眾多，價格從平價到高端應有盡有，滿足不同顧各的需求。此外，阿萬師也提供全台配送服務。門市地址：新北市土城區亞洲路16號FB粉專：https://rink.cc/tq1zu