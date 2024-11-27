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▲唐美雲（中）信手拈來七步成詩，驚艷全場。（圖／公視台語台提供）

▲《Talk Talk秀台語》全新踢館賽制中，王少偉（左）來擔任踢館魔王，卻被嗆台語不好。（圖／公視台語台提供）

台灣首個全台語脫口秀選秀節目《Talk Talk秀台語》引發廣大迴響，本週迎來第10集，錄製期間適逢主持人Sandy的預產期，由「保庇天后」王彩樺驚喜代班主持，浩子一看到她便驚呼：「你是生完的Sandy嗎？」王彩樺則是幽默回應：「你是看到鬼嗎？」節目剛開場便笑聲連連，而「歌仔戲國寶大師」唐美雲也來到現場擔任客座評審，當場表演七步成詩，令觀眾驚艷不已。本週的客座評審唐美雲，曾獲得金鐘獎女主角獎、國家文藝獎，更以《孟婆客棧》刷新公視台語台收視紀錄，有著「歌仔戲國寶」稱號。主持人王彩樺透露，16歲便曾向唐美雲學習歌仔戲，對她推廣文化的貢獻深感佩服。唐美雲也在錄製中即興表演歌仔戲，展現深厚功力，讓現場觀眾直呼超過癮！節目全新賽制要求選手迎戰踢館魔王，本週首位踢館者王少偉，因為台語能力被質疑，對此他幽默反擊：「我的連續劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》才剛播完！」踢館陣容還有台語達人吳國楨，以道地台語展現彰化風情；選手唐墨再度登場迎戰高手，淘汰戰精彩萬分。作為台灣第一個全台語脫口秀節目，《Talk Talk秀台語》由金鐘組合浩子與Sandy首次合作主持，評審團陣容豪華。本週六（11/30）最後階段參賽者瑋德、紫研、唐墨輪番上場，爭奪「台語脫口秀明日之星」榮耀。第二季海選也已同步啟動，報名截至明年1月31日。《Talk Talk秀台語》每週六晚八點在公視台語台與YouTube播出，精彩不容錯過！