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行政院會明日將通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，對此政委林明昕與內政部政務次長馬士元說明架構，強調與1.5版不同之處在於，過去防堵詐騙，2.0則是從源頭打擊，從詐騙產業鍊下手，另提及退休族群遭詐騙個案數變多，詐騙集團覬覦其手上資金，誘使抵押房產進行貸款，並要求地政單位多留意，未來會透過退休族常聚集之處，來與業者合作宣導，同時也設定電信詐騙攔阻KPI，盼攔阻境外600萬則通話與簡訊。行政院會明日將通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，馬士元說明，過去打詐四法通過後，需要政策導引跟目標設定，從1.0到1.5沒有打詐四法支持，行政部門對策難免到位，要將法律具體化，執行的政策目標，這次最大差別在此，而如今工具變多了，執行部分會請主責對應部會做出相對應的作為，把詐欺案件數量下降，減少民眾的接觸，這是整體目標。馬士元說，在下降部分沒有定數字，但防止接觸有指標，例如假投資廣告、詐騙投放內容，希望在2.0搭配法律，從源頭去阻絕，定的是前端攔阻部分的KPI。像是電信詐騙最早開始簡訊，行動綱領2.0設定600萬則攔阻境外來話與訊息的目標。此外馬士元也示警，最近退休族群詐騙個案變多，詐騙集團覬覦其手上資金，誘使抵押房產進行貸款，並要求地政單位多留意，但比較困難的是，有許多投資詐騙發生的地方都不是在網路，像是在咖啡廳或一般社交場合，未來會透過退休族常聚集之處，來與業者合作宣導。