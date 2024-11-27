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媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡各重判1年6月，仍可上訴。對此，資深媒體人黃揚明猜測，該案件到二審就沒事了，並舉例周約張淑娟喝下午茶一例，認為周會使出各種方法，免於牢獄之災。國民黨立委王鴻薇今（27）日與張淑娟召開記者會，張淑娟透露，周玉蔻知道自己官司要輸時，還約她喝下午茶，「手寫信中居然說仰慕我、要給我做節目」，痛斥周當初在電視節目上潑糞時，「周玉蔻的媒體強暴了我，這場下午茶我怎麼喝？」黃揚明今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這案件只會到二審，且到二審基本上就沒事了，到時候周玉蔻一定使出各種方法，畢竟她一審未判都可以約張婌娟喝下午茶，「好意思喔？」黃揚明指出，烏龍爆料一事，不是單純名嘴去評論，而是周玉蔻作為主持人和製作人，用自己的節目，設定劇本，讓來賓和他一搭一唱，拿出2、30年前，一件沒有公共利益，純粹八卦的事出來說，且還是錯誤的，這才是法官看不下去的地方。黃揚明表示，張婌娟運氣不錯，碰到一個願意幫忙主持公道的法官，一般來說，這種案件最重不過也才2年，在法界主張誹謗除罪化的情況下，要判到1年半的重刑不容易，法官願意判到這麼重，表示這案子真的讓人看不下去。不過，黃揚明認為，周玉蔻最終不會入監服刑，因為一審通常只是給點顏色瞧瞧，且到了二審之後，周玉蔻可能會使出各種方法，想盡辦法讓民進黨饒她一命。