辦展覽一定要在藝術中心嗎？台中聖揚機構總經理陳正哲，即日起舉辦的「憶訪歐洲．藝遊未盡」歐洲行旅個人攝影展，就選在台中捷運多個站體同步展出，期待帶給民眾不一樣的觀展體驗。特別的是，這項展覽結合藝術與公益，展出作品的義賣所得，全數捐贈甘霖基金會，以藝術傳達聖揚一貫秉持的「簡單、健康、永續」理念。
「憶訪歐洲．藝遊未盡」攝影展作品，是陳正哲30年前留學比利時，遊歷歐洲十國拍攝，記錄了他求學時期歐洲行旅的建築景緻與人文風情。展覽分為2大主題進行，同步展至12月17日結束。主題一是「展覽進站．節能啟程」，聚焦南歐地區的建築瑰寶，將在台中捷運烏日、市政府站及松竹站的藝文長廊展出。陳正哲說，選擇捷運站作為展覽場地，不僅方便民眾觀賞，更呼應了節能減碳的環保理念。
第二主題是「與時光相遇．與生命對話」作品，在台中市李科永紀念圖書館展出，內容不僅包含捷運站的精選作品，還增添了西歐國家的人文風情，為觀眾呈現更全面的歐洲建築藝術畫卷。展出作品於展期結束後進行義賣，所得全數捐贈甘霖基金會。為激勵民眾參與度，聖揚機構同步舉辦線上抽獎活動。陳正哲熱情歡迎民眾都來享受這場有趣的觀展體驗，「多走幾步路，你會看到不一樣的世界！」
陳正哲的人生歷程豐富多元，跨越多個領域：年輕時曾在比利時求學，中年時期更跨足精釀啤酒領域，熱愛到親自參與釀造，同時長期支持公益事業。此次展出的作品來自他珍藏已久的底片，記錄了他當年求學時期遊歷歐洲的建築景緻與人文風情，這些作品保存超過30年，極具時代及個人記憶價值。
擁有逾30年營建經驗的陳正哲表示，建築不僅是一門科學，更是一門藝術。對他而言，攝影雖然只是興趣，但透過這次攝影展，不僅滿足自己對攝影的熱愛，鏡頭下的羅馬競技場、德國科隆教堂、西班牙興建逾百年的聖家堂等偉大建築，讓更多人感受到建築魅力，同時體會到永續生活的重要性，何況還能義賣做公益，可謂一舉多得。聖揚機構官網：https://www.ssgroup.com.tw/
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第二主題是「與時光相遇．與生命對話」作品，在台中市李科永紀念圖書館展出，內容不僅包含捷運站的精選作品，還增添了西歐國家的人文風情，為觀眾呈現更全面的歐洲建築藝術畫卷。展出作品於展期結束後進行義賣，所得全數捐贈甘霖基金會。為激勵民眾參與度，聖揚機構同步舉辦線上抽獎活動。陳正哲熱情歡迎民眾都來享受這場有趣的觀展體驗，「多走幾步路，你會看到不一樣的世界！」
陳正哲的人生歷程豐富多元，跨越多個領域：年輕時曾在比利時求學，中年時期更跨足精釀啤酒領域，熱愛到親自參與釀造，同時長期支持公益事業。此次展出的作品來自他珍藏已久的底片，記錄了他當年求學時期遊歷歐洲的建築景緻與人文風情，這些作品保存超過30年，極具時代及個人記憶價值。
擁有逾30年營建經驗的陳正哲表示，建築不僅是一門科學，更是一門藝術。對他而言，攝影雖然只是興趣，但透過這次攝影展，不僅滿足自己對攝影的熱愛，鏡頭下的羅馬競技場、德國科隆教堂、西班牙興建逾百年的聖家堂等偉大建築，讓更多人感受到建築魅力，同時體會到永續生活的重要性，何況還能義賣做公益，可謂一舉多得。聖揚機構官網：https://www.ssgroup.com.tw/