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日前有網友披露財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動有4人重覆中大獎，財政部堅稱「一切合法」，7日活動粉專發佈新公告，表示未來將以私訊方式通知得獎者。對此，國民黨立委王鴻薇表示，她已經提出預算案，將「統一發票給獎及推行」預算凍結，「只要沒有給國人一個交代，這些預算通通不許動」。王鴻薇今日在臉書發文表示，「凍結財政部抽獎活動預算，不要把國人當白痴耍」財政部辦理雲端發票抽獎活動，竟發生相同民眾重複中大獎，引發外界質疑，並有其它抽獎活動亦發生相同情形，且財政部之調查報告，還是無法釐清外界疑慮，目前全案有待檢調偵查結果。王鴻薇痛批，尤其這次的雲端發票抽獎，財政部事前信誓旦旦挺到底，後來大轉彎，而且事後的說法，也讓人不能接受，竟稱是因為抽獎程式的設計邏輯不同，不是一般的隨機抽獎，而是會隨著參與度調整權重，「但這樣的說法誰會相信？」甚至公告中有沒有先說明會調整權重都不請楚，這次事件使國人對政府舉辦的抽獎信心全無，重挫政府信譽，不但無法推廣統一發票，反而讓很多民眾連統一發票本身都產生質疑。王鴻薇強調，這件事絕對不能輕輕放下，「事實上這段時間很多民眾都請我一定要繼續追查，我要請各位放心，針對這次的事件，我已經提出預算案，將『統一發票給獎及推行』預算凍結」；王說明，主要就是執行包括「平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理統一發票政策宣導」，此次出事的「雲端種樹趣e起集點樹」網路抽獎活動，就是這個預算有關，「只要沒有給國人一個交代，這些預算通通不許動，我要警告財政部，不要以為風頭過了，就可以當作沒事一樣。」