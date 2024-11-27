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台股重挫343點，新台幣兌美元今（27）日也在外資擴大匯出之下，由升再轉貶，終場收32.534元，貶值2.4分，也連續兩個交易日收貶 ，也是亞洲主要貨幣中唯一貶值，淪為最弱亞幣，單日貶值0.07%。以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨達成停火協議，隨著中東緊張局勢降溫，美元指數續跌，目前在106.4附近，亞幣普遍升值，日圓兌美元更升破152，而新台幣兌美元今日原本也升值，一度來到32.455元，但隨台股跌勢不止，新台幣在上午10點左右就由紅翻黑，隨著外資賣股並匯出，新台幣也呈現震盪偏貶，午後更一度逼近32.6元，下探32.576元，終場收在32.534元、貶值2.4分，成交量17.005億美元。不過，根據中央銀行統計，以台北外匯市場下午4時收盤的匯價來看，美元指數跌了0.45%，主要貨幣兌美元除新台幣之外，都呈現升值，其中亞幣中升最多的是日圓，升值了1.38%，再來是韓元升了0.34%，新加坡幣也升值了0.3%，人民幣及越南盾也都升值了0.09%，歐元也升了0.23%，只有新台幣貶值了0.07%。