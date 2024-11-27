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為促進原住民族文化傳承，教育部國教署訂有「補助民間團體辦理原住民族教育活動作業要點」，從106至113年持續受理民間團體申請，鼓勵辦理原住民族部落服務學習、歷史文化推廣研究、藝術創作及鑑賞、傳統樂舞學習活動、族語學習訓練及演說、傳統祭儀等活動，讓原民文化得以持續地發光發熱。國教署說明，民間團體長期關懷在地原住民族文化，以PUZANGALAN（希望)兒童合唱團為例，該合唱團是由一群想讀書、愛唱歌、肯努力，想有不一樣未來的原民孩子所組成，以傳承排灣族古調為目標，並用現代合唱方式來呈現，融合古調與現代音樂之曲風，在國際中競賽唱出臺灣聲音，成團至今已累計逾百次演唱經驗，參與國際賽事榮獲獎無數，更拿下113年奧地利第13屆世界和平音樂節比賽青少年組金獎、斯洛伐克第9屆國際青年音樂節比賽青少年組金獎、青年組金獎、聖樂組金獎、民謠組金獎共獲五金，讓原住民族文化推展至國際舞臺。社團法人臺東縣原住民以便以謝全人關懷發展協會，長期致力推動原住民文化的深耕與傳承，藉由辦理「偏鄉希望種子原住民文化扎根計畫」，針對魯凱族文化內涵進行系統化學習與體驗，透過系列文化及實作課程，讓學生深入理解並認同族群文化。活動內容涵蓋語言學習、舞蹈及儀式等傳統文化，獲得學生家長高度肯定，強化參與者對魯凱族文化的認識與自信，達到扎根文化、延續傳統的目標。國教署表示，民間團體充滿創意與熱忱的在地耕耘，是協助推動原住民族教育中重要的推動力量，不論是在偏鄉區域或是在都市區都是不可或缺的重要推手，將持續支持民間團體推動包括原住民族文化在內的教育活動，攜手共同促進原住民文化永續傳承。