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高雄市長陳其邁今(27)日在高市議會市政總質詢針對澄清湖高爾夫球場相關問題答詢時指出，遭查獲500瓶環境部禁用的農藥，這已涉及到大高雄地區市民飲用水安全問題，身為市長站在守護市民安全的立場，無法妥協。至於，有關高鐵延伸案路線規劃議題，陳其邁也強調，一定會站在市民的角度做整體規劃，選擇對高雄最有利的方案。陳其邁指出，由於颱風造成本館路、愛河上游以及鳳山地區淹水，經調查與澄清湖集水區有關，才發現球場在水土保持上也出現問題，原在合約中就有明文嚴禁使用農藥，但球場先是拒絕相關部門到場檢查，之後更被查獲高達近500瓶環境部禁止使用的農藥，無法得知已經使用多久，這已涉及到市民飲用水的安全問題。過程中農業局及工務局試圖約談球場方出面說明，對方依舊拒不配合，「視公權力於無物，我當市長的責任就是要守護市民安全，沒有任何妥協，就按照規矩來做」。另外，有關議員詢問高鐵延伸案路線規劃議題，陳其邁今(27)日備詢時說明，市府與交通部保持密切協商，將三個原則列為最重要的考量，包含技術可行、衝擊最小，及考量高雄整體發展，一定會站在市民的角度做整體規劃，選擇對高雄最有利的方案。